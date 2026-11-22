UPDATED : நவ 21, 2026 04:42 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:40 PM
தேவதானப்பட்டி: பெரியகுளம் ஒன்றியம்,தர்மலிங்கபுரத்தை சேர்ந்த பவுன்ராஜ் மனைவி அஞ்சலி 30.
சில மாதங்களுக்கு முன்பு உடலில் காயம் காரணமாக தேனி மருத்துவக் கல்லூரியில் சிகிச்சையில் இருந்தார். அப்போது உதவியாக நிலக்கோட்டை,கோட்டூரைச் சேர்ந்த அக்கா சரண்யா 33, உடனிருந்தார். வீட்டின் பீரோவில் தனக்கு ஆடைகளை எடுத்துவருமாறு வீட்டுச்சாவியை அஞ்சலி, சரண்யாவிடம் கொடுத்துள்ளார். பீரோவில் ஆடைகளை எடுத்த சரண்யா, லாக்கரிலிருந்த ரூ.2 லட்சம் மதிப்பிலான மூன்று பவுன் தங்க நெக்லஸை திருடினார். இது குறித்து தெரியாதது போல் நடந்து கொண்டார். நெக்லஸை காணவில்லை என அஞ்சலி கேட்டதற்கு, தனக்கு தெரியாது என்றார். இந்நிலையில் சரண்யா வீட்டிற்கு அஞ்சலி சென்றார். அப்போது நகை அடகு ரசீதினை பார்த்து கேட்டபோது, சரண்யா நகை திருடியதை ஒப்புக்கொண்டார். விரைவில் நகையை தருகிறேன் என்றவர் பல நாட்களாகியும் நகை தரவில்லை. அஞ்சலி புகாரில் தேவதானப்பட்டி போலீசார் சரண்யா மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர்.