செவிலியரிடம் பணம் பறித்து மிரட்டல் விடுத்தோர் மீது வழக்கு

செவிலியரிடம் பணம் பறித்து மிரட்டல் விடுத்தோர் மீது வழக்கு
செவிலியரிடம் பணம் பறித்து மிரட்டல் விடுத்தோர் மீது வழக்கு
ADDED : ஆக 14, 2026 08:31 PM
தேனி, ஆக. 15–தேனியில் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி செவிலியரை திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி பணம், நகை பறித்த எலக்ட்ரீசியன், அவரது குடும்பத்தினர் மீது அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.
தேனி அரண்மனைப்புதுார் சுபாதேவி 36. அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் செவிலியராக உள்ளார். கணவரிடம் விவாரத்து பெற்று குழந்தையுடன் வசிக்கிறார். சில மாதங்களுக்கு முன் இவரது வீட்டில் எலக்ட்ரீசியன் பணிக்கு சென்ற முத்துச்செல்வம் பழகினார். திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறியதால் பணம் ரூ.3.50 லட்சம், 5பவுன் நகையை முத்துச்செல்வம், அவரது தந்தை முருகனிடம் வழங்கினார். தொடர்ந்து பணம் கேட்ட போது வழங்க மறுத்தார்.
இந்நிலையில் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் சுபாதேவி முத்து செல்வத்துடன் நின்றிருந்தார். அங்கு வந்த முத்துசெல்வத்தின் சகோதரர் ரமேஷ், உறவினர் சுதா , முத்து செல்வத்தை அழைத்து சென்றனர். முத்து செல்வத்தை தொடர்பு கொள்ள முடியாததால், அவரது வீட்டிற்கு சென்றார். முத்து செல்வத்திற்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி விட்டது. இனி தொந்தரவு செய்தால் கொலை செய்வோம் என மிரட்டில் விடுத்ததால் சுபாதேவி தேனி அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தார். போலீசார் முத்துசெல்வம், முருகன், ரமேஷ், சுதா உள்ளிட்டோர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.