மனைவியை அவதூறாக பேசிய கணவர் உட்பட மூவர் மீது வழக்கு
மனைவியை அவதூறாக பேசிய கணவர் உட்பட மூவர் மீது வழக்கு
ADDED : அக் 22, 2026 07:07 PM
தேவதானப்பட்டி: தேவதானப்பட்டி அருகே ஜி கல்லுப்பட்டி ஆர்.டி.யூ., காலனி குடியிருப்பத்தைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ் மகள் பிரியதர்ஷினி 28.
இவருக்கும் இதே பகுதி பேட்டை மெயின்ரோடைச் சேர்ந்த நெடுஞ்செழியன் மகன் டார்ஜன் 28. இருவருக்கும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணமானது. ஓமனில் டார்ஜன் வேலை செய்து வருகிறார். வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஜி.கல்லுப்பட்டி வரும்போது மது குடித்துவிட்டு வரும் டார்ஜன், பிரியதர்ஷினிக்கு குழந்தை இல்லை என அவதூறாக பேசியுள்ளார். திருமணத்தின் போது பிரியதர்ஷினி அணிந்து வந்த 18 பவுன் தங்க நகை மற்றும் ரூ.ஒரு லட்சத்தை வாங்கிக் கொண்டு டார்ஜன் ஓமன் சென்றுள்ளார். டார்ஜனின் தந்தை நெடுஞ்செழியன், தாயார் கோமளவள்ளி ஆகியோர் பிரியதர்ஷினியை வாழ விடாமல், குழந்தை இல்லை என அவதூறாக பேசி பிரச்னை செய்துள்ளனர். பிரியதர்ஷினி புகாரில், பெரியகுளம் அனைத்து மகளிர் போலீசார், டார்ஜன் உட்பட மூவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.