வீடு கட்டும் திட்டதிற்கு தனி ஏ.பி.டி.ஓ., நியமிக்க வேண்டும்
வீடு கட்டும் திட்டதிற்கு தனி ஏ.பி.டி.ஓ., நியமிக்க வேண்டும்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:57 PM
தேனி: வெற்றி வீடு திட்டத்தில் மாவட்டம் தோறும் இலக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு தலா துணை பி.டி.ஓ., நியமிக்க ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள் சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சங்க மாவட்ட தலைவர் ஜெகதீசன், செயலாளர் தாமோதரன் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் வெற்றி வீடு திட்டத்தில் தலா ரூ.5 லட்சம் மதிப்பில் வீடுகள் கட்டுவதற்கு மாவட்டந்தோறும் இலக்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த ஒவ்வொரு ஊராட்சி ஒன்றியத்திலும் புதிதாக துணை பி.டி.ஓ., பணியிடம் ஏற்படுத்த வேண்டும். ஏற்கனவே பிரதமர் ஆவாஸ் யோஜனா திட்டம், மீனவர்களுக்கான வீடு வசதி திட்டம், கனவு இல்ல திட்டம் ஊரக வளர்ச்சித்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்துடன் வெற்றி வீடு திட்டம், ஆதிதிராவிடர்களுக்கான இனிய இல்லம் திட்டம் செயல்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே வீடு கட்டும் திட்டங்களை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்த துணை பி.டி.ஓ., நியமிக்க வேண்டும். அவசர கதியில் பயனாளிகள் தேர்வு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு போதிய அவகாசம் வழங்கி திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். இந்த கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஊரக வளர்ச்சித்துறை முதன்மை செயலர், ஆணையருக்கு சங்கம் சார்பில் கடிதம் அனுப்பி உள்ளோம் என்றனர்.