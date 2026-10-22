வெள்ளை ஈக்களை தடுக்கும் ஒட்டுண்ணி உற்பத்தி மையம் :தென்னையை பாதுகாக்க தேனியில் முதன் முதலாக அமைகிறது அமைகிறது
வெள்ளை ஈக்களை தடுக்கும் ஒட்டுண்ணி உற்பத்தி மையம் :தென்னையை பாதுகாக்க தேனியில் முதன் முதலாக அமைகிறது அமைகிறது
UPDATED : அக் 22, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 21, 2026 05:07 PM
தேனி: தென்னையை தாக்கும் ரூகோஸ் வெள்ளை ஈக்களால் மகசூல் பாதிக்கிறது. இந்த வெள்ளை ஈக்களை 'கிரேசோ பெர்லா கார்னியா' என்ற ஒட்டுண்ணி மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம். ஒட்டுண்ணி பூச்சிகள் உற்பத்தி மையம் தேனியில் அமைய உள்ளது.
தேனி மாவட்டத்தில் 26,400 எக்டேரில் தென்னை சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. தென்னையை பல்வேறு நோய் தாக்குதலால் பாதித்தாலும் அதற்கான தீர்வுகள் கண்டறியப்பட்டு வருகின்றன. சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வரை கேரள வேர்வாடல் நோய் தாக்குதல் அதிகம் இருந்தது. இரு ஆண்டுகளாக ரூகோஸ் வெள்ளை ஈக்கள் தாக்குதல் அதிகரித்துள்ளது. இந்த வகை வெள்ளை ஈக்கள் இலைகளில் உள்ள சாறை உறிஞ்சுவதால் பச்சையத்தை இழந்து இலையின் தன்மை பாதித்து மரங்களின் வளர்ச்சி தடை படுகிறது. இதனால் மகசூல்பாதிக்கிறது. குளிர், மழைகாலங்களில் இந்த பூச்சிகளின் தாக்குதல் குறைந்தாலும், வெயில் காலத்தில் தாக்குதல் அதிகரிப்பது வாடிக்கையாக உள்ளது. இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு வழிமுறைகள் இருந்தாலும் கிரைசோ பெர்லா கார்னியா எனும் ஒட்டுண்ணியை பயன்படுத்தி வெள்ளை் ஈக்களை கட்டுப்படுத்தும் முறை, ஒட்டும்பொறிகள் பயன்படுத்தும்முறை பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒட்டுண்ணி பூச்சியை சில இடங்களில் உற்பத்தி செய்து பாதிப்புள்ள பகுதிகளில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அவற்றை தோட்டங்களில் விடுகின்ற போது வெள்ளை ஈக்களை அவை சாப்பிட்டு அழிக்கின்றன.
தென் தமிழகத்தில் முதல் மையம்:
தோட்டக்கலைத்துறையினர் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் தர்மபுரி, ஈரோடு மாவட்டம் கோபி செட்டிபாளையம், சேலம் சுக்காம்பட்டி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவிரிபட்டிணம், நாமக்கள் மாவட்டம் ராசிபுரம், திருப்பத்துார் மாவட்டம் குடபட்டு, தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டையில் இந்த ஒட்டுண்ணி உற்பத்தி மையங்கள் செயல்படுகின்றன. இங்கு ஒட்டுண்ணி பூச்சிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு பிற மாவட்டங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் தேனி மாவட்டத்தில் உற்பத்தி மையம் அமைக்க அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மையத்திற்கான கருத்துரு தயாரித்து அரசுக்கு அனுப்பி உள்ளோம். இந்த மையம் பயன்பாட்டிற்கு வந்தால் கூடுதல் ஒட்டுண்ணிகள் உற்பத்தி செய்து வெள்ளை ஈக்களை தாக்குதலை விரைவாக கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும் தென்னை மகசூல் அதிகரிக்கும். இந்த உற்பத்தி மையம் தென்தமிழகத்தில் அமையும் முதல் கிரைசோ பெர்லா கார்னியா ஒட்டுண்ணி உற்பத்தி மையம் என்றனர்.