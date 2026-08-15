ஆடி அமாவாசையில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கோயில்களில் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம்
ஆடி அமாவாசையில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கோயில்களில் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம்
ADDED : ஆக 13, 2026 01:34 AM
கம்பம்: ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு மாவட்டத்தில் பல்வேறு நீர்நிலைகளில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து வழிபட்டனர். கோயில்களில் நடந்த சிறப்பு பூஜையில் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்னர்.
நேற்று ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு சுருளி அருவியில் அதிகாலை முதல் ஆயிரக்கணக்கில் பொதுமக்கள் கூடினர். கம்பத்தில் இருந்து சிறப்பு பஸ்களை இயக்கப்பட்டது. கார்கள், டூவீலர்கள் அணி வகுத்ததால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. போக்குவரத்தை சீர்படுத்த முடியாமல் போலீசார் திணறினர்.
பொதுமக்கள் அருவியில் குளித்து ஆற்றங்கரையில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர். வெளியூர்களிலிருந்தும் ஏராளமான புரோகிதர்கள் ஆற்றங்கரையில் வரிசையாக அமர்ந்திருந்தனர். அவர்களிடம் பொதுமக்கள் மறைந்த முன்னோர்களின் பெயர்களை கூறி தர்ப்பணம் செய்தனர். இங்குள்ள பூதநாராயணர் கோயில், சுருளிவேலப்பர் கோயில், ஆதி அண்ணாமலையார் கோயில்களில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜைகளில் பங்கேற்றனர். அருவியில் குளிக்க போதியளவு தண்ணீர் வந்து இருந்த போதும் ஏராளமானோர் திரண்டதால் குளிக்கும் பகுதியில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. அதிகளவில் வாகனங்கள் வந்ததால் ரோட்டின் இருபுறமும் 2 கி.மீ. தூரத்திற்கு நிறுத்தப்பட்டன. அருகில் இருந்த தோட்டங்களிலும் வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டன.
தேனி: வீரபாண்டி முல்லைப்பெரியாற்றங்கரையில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த பொதுமக்கள் ஆற்றில் நீராடி முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து வழிபட்டனர். கால்நடைகளுக்கு அகத்தி கீரை, பறவைகளுக்கு உணவு வழங்கினர். ஆற்றில் நீர் வரத்து இருந்ததால் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். வீரபாண்டி கவுமாரியம்மன் கோயிலில் நடந்த சிறப்பு பூஜையில் பக்தர்கள் திராளாக பங்கேற்றனர்.
21 வகை அபிேஷகம் ஆண்டிபட்டி: மாவூற்று வேலப்பர் கோயிலில் வேலப்பர் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள் நடந்தது. காவல் தெய்வம் கருப்பசாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபட்டனர். பல்வேறு கிராமங்களில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். ஆண்டிபட்டி மேற்கு ஓடை தெரு வீர ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் அமாவாசையை முன்னிட்டு சுவாமிக்கு பால், தயிர், சந்தனம், பன்னீர், இளநீர் உட்பட 21 வகை அபிஷேகங்கள் செய்து வழிபட்டனர். அன்னதானம் நடந்தது. சக்கம்பட்டி நன்மை தருவார் ஐயப்ப சுவாமி கோயிலில் அமாவாசையை முன்னிட்டு 49 அடி உயர மாகாளி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்தனர்.
போடி: -வினோபாஜி காலனி மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலில் சிவனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாராத னைகள் நடந்தது. அணைக்கரைப்பட்டி மரக்காமலை சன்னாசிராயர், முனீஸ்வரன் கோயில். மேலச் சொக்கநாதர் சிவன் கோயில், போடி பரமசிவன் கோயில், போடி கொண்டரங்கி மல்லையசுவாமி கோயில், விசுவாசபுரம் பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் உள்ள சிவனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் நடந்தது.