ஆடி வெள்ளியில் அம்மன் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM
போடி, ஆக. 15 -
ஆடி வெள்ளியை முன்னிட்டு போடி தாய் ஸ்தலம் ராமலிங்க சவுடாம்பிகை அம்மன் கோயிலில் வளையல் அலங்காரத்தில் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம் நடந்தது. விசுவாசபுரம் பத்திர காளியம்மன் கோயிலில் ரூபாய் நோட்டு அலங்காரத்தில் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை நடந்தது. வடமலை நாச்சியம்ம்மன் கோயிலில் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை, தீபாராதனைகள் நடந்தது. போடி கொண்ட ரங்கி மல்லையசாமி கோயிலில் துர்க்கை அம்மன், குலாலர்பாளையம் காளியம்மன் கோயில், திருமலாபுரம் முத்துமாரியம்மன் கோயில், பத்திர காளிபுரம் பத்திரகாளியம்மன் கோயில், தேவாரம் பராசக்தி மாரியம்மன் கோயிலில் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனின் தரிசனம் பெற்றனர். கோயில்களில் பக்தர்களுக்கு கூழ் பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டன.
ஆடி பூரம் அம்மன் அலங்கார படம்.
ஆடி வெள்ளி அம்மன் அலங்காரம்
ஆடி வெள்ளி ஐந்தாவது வாரம் அம்மன் அலங்காரம்