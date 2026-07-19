/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ குச்சனுார் கோயிலில் ஆடித்திருவிழா துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:49 AM
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சின்னமனூர்: குச்சனுார் சனீஸ்வர பகவான் கோயில் ஆடிப்பெருந்திருவிழா நேற்று துவங்கியது. ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.
இக்கோயிலில் ஆடி மாதம் சனிக்கிழமைகளில் திருவிழா நடைபெறும்.நேற்று துவங்கிய விழா ஜூலை 25, ஆக., 1, 8, 15ல் நடக்கிறது. நேற்று அதிகாலையிலேயே பக்தர்கள் குவிந்தனர். சுரபி நதியில் தண்ணீர் இல்லாததால், ஆற்றங்கரையில் அமைக்கப்பட்ட 'ஷவர்'களில் குளித்து, விநாயகரை வணங்கி, காக்கை வாகனம் வைத்தல், எள் தீபமேற்றுதல் போன்ற நேர்த்திக்கடன்களை நிறைவேற்றினர். சனீஸ்வரருக்கு மலர் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடந்தது. ஆக.1 மூன்றாவது வாரம் பெருந்திருவிழாவாகும்.
கோயிலில் திருப்பணி நடப்பதால் திருவிழாவில் கொடியேற்றம், சுவாமி புறப்பாடு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.