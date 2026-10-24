தீபாவளிக்கு 8 டன் இனிப்புகள்,11 டன் நெய் விற்க ஆவின் இலக்கு
தீபாவளிக்கு 8 டன் இனிப்புகள்,11 டன் நெய் விற்க ஆவின் இலக்கு
UPDATED : அக் 16, 2026 06:11 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:06 PM
தேனி: மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகைக்கு ரூ.1.5 கோடி மதிப்பிலான 8 டன் இனிப்பு, 11 டன் நெய் விற்பனை செய்ய ஆவின் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ஆவின் பால் போன்று ஆவின் நெய், இனிப்புகளுக்கு பொதுமக்களிடம் வரவேற்பு உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு ஆவின் இனிப்பு், நெய் விற்பனை நடக்கும். இதனால் மாவட்டம் தோறும் விற்பனை இலக்கு நிர்ணயிக்கப்படும். அதிகாரிகள் கூறுகயைில், ‘மாவட்டத்தில் இந்தாண்டு ரூ.1.5 கோடி மதிப்பிலான 8 டன் இனிப்புகள், 11 டன் நெய் விற்பனை செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. நெய் ஒரு லிட்டர் ரூ.700, அரை லி., ரூ.365, 200 மி.லி., ரூ.160க்கும், 100 மி.லி., ரூ.85க்கும் விற்பனையாகிறது. மைசூர் பா 500 கிராம் ரூ.270க்கும், 250 கிராம் ரூ.140க்கும், பால்கோவா 250 கிராம் ரூ.130க்கு விற்கப்படுகிறது. மக்கள் அதிகம் கூடும் பஸ் ஸ்டாண்ட், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் சிறப்பு விற்பனை ஸ்டால்கள் அமைக்க உள்ளோம். இனிப்புகள், நெய் தேவை உள்ளோர் அருகில் உள்ள ஆவின் பாலகங்களில் ஆர்டர்கள் வழங்கி பெறலாம்,’ என்றனர்.