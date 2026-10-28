ஆவின் ஸ்வீட் விலை உயர்வு ஆர்டர்கள் வழங்க தயக்கம்
ஆவின் ஸ்வீட் விலை உயர்வு ஆர்டர்கள் வழங்க தயக்கம்
UPDATED : அக் 27, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:06 PM
UPDATED : அக் 27, 2026 08:08 PM ADDED : அக் 27, 2026 08:06 PM
தேனி: ஆவின் நெய், ஸ்வீட் கிலோவிற்கு ரூ.80 வரை அதிகரித்துள்ளதால் கடந்தாண்டை போல் இந்தாண்டு ஆர்டர்கள் வழங்க கல்வி, தனியார் நிறுவனங்கள் தயக்கம் காட்ட துவங்கி உள்ளன.
ஆவின் சார்பில் பால் மட்டுமின்றி பால்பொருட்களான நெய், பட்டர், இனிப்பு வகைகள், கார வகைகள், குளிர்பானங்கள், ஐஸ்கிரீம், பிஸ்கட்ஸ் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதில் நெய், இனிப்பு வகைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. தனியார் நிறுவனங்களை விட விலை குறைவு என்பதால் வீடுகளில் இனிப்புகள் செய்ய ஆவின் நெய் விரும்பி வாங்கி வந்தனர். தீபாவளி நெருங்கியுள்ள நிலையில் திடீரென நெய் லி.,க்கு ரூ. 80 உயர்த்தி உள்ளது இல்லத்தரசிகளிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
அதே போல் கல்வி, தனியார் நிறுவனங்கள் பணியாளர்களுக்கு வழங்க ஆவின் மைசூர்பா, பால்கோவா உள்ளிட்ட இனிப்புகளை ஆர்டர் செய்து வழங்குவது வழக்கம். இந்தாண்டும் பலர் ஆர்வமாக ஆர்டர்கள் வழங்க வந்த நிலையில் இனிப்புகளும் கிலோவிற்கு ரூ.80 விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தனியார் நிறுவனங்கள் ஆர்டர்கள் வேறு இடங்களுக்கு மாறினால் ஆவின் இனிப்பு விற்பனை பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.