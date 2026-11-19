/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ஜெயமங்கலம் ரோட்டில் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 18, 2026 03:24 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:22 PM
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தேவதானப்பட்டி: பெரியகுளம் ஒன்றியம், ஜெயமங்கலம் நான்கு வழிச்சாலை சந்திப்பு ரோட்டின் வழியாக ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
பெரியகுளத்திலிருந்து, வைகை அணை செல்லும் ரோட்டில் ஜெயமங்கலம் வலது புறம், ஏற்கனவே உடைந்திருந்த திறந்த வெளி சாக்கடையில் சில தினங்களுக்கு முன் இரவில் டூவீலரில் சென்ற இருவர் விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகி காயத்துடன் தப்பினர். தற்போது ரோட்டில் பள்ளமும், சாக்கடை திறந்த வெளி இடைவெளியும் அதிகரித்துள்ளது. ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடப்பதற்குள் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஜெயமங்கலம் ஊராட்சி நிர்வாகம் இணைந்து ரோடு மற்றும் சாக்கடை மூடி சீரமைக்க வேண்டும்.