அணைக்கரைப்பட்டி –தர்மத்துப்பட்டி பைபாஸ் ரோட்டில் விபத்து அபாயம்
அணைக்கரைப்பட்டி –தர்மத்துப்பட்டி பைபாஸ் ரோட்டில் விபத்து அபாயம்
UPDATED : அக் 16, 2026 06:06 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:02 PM
போடி: போடி -–தேனி தேசிய நெடுஞ்சாலை அணைக்கரைப்பட்டி விலக்கில் இருந்து பி.தர்மத்துப்பட்டி வரையிலான பைபாஸ் ரோட்டில் ஒளிரும் கூம்புகள், தடுப்புகள் அமைக்காததால் இரவில் விபத்து அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
போடி தேனி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அணைக் கரைப்பட்டி விலக்கு உள்ளது. இங்கிருந்து இருந்து தேவாரம் மெயின் ரோட்டை இணைக்கும் பி. தர்மத்துப்பட்டி வரை 4 கி.மீ., தூரம் ஒருங்கிணைந்த சாலை மேம்பாடு திட்டத்தின் கீழ் (பைபாஸ்) ரூ.36 கோடி செலவில் பைபாஸ் ரோடு அமைக்கப்பட்டது. இந்த பைபாஸ் ரோட்டில் மீனாட்சிபுரம், அம்மாபட்டி, மேலச்சொக்கநாதபுரம் பகுதிக்கான இணைப்பு ரோடுகள் உள்ளன. வாகன ஓட்டிகள் எல்லையை அறிந்து செல்லவும், விபத்துகளை குறைக்கும் வகையில் தடுப்புகள், ஒளிரும் கூம்புகள் அமைப்பது வழக்கம்.
ஆனால் அணைக்கரைப்பட்டி விலக்கு பி.தர்மத்துப்பட்டி பைபாஸ் ரோடு பணி முடிந்து, வாகன போக்கு வரத்து துவங்கி பல மாதங்கள் ஆகியும் விபத்து தடுக்கும் வகையில் தடுப்புகள், ஒளிரும் கூம்புகள் அமைக்கவில்லை.
இதனால் ஊர் பிரிவு ரோடுகள் தெரியாததால் வேகமாக வரும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். பைபாஸ் ரோட்டின் மையப் பகுதியில் ஒளிரும் கூம்புகள், ஊர் பிரிவுகளில் சிக்னல்கள் இல்லாததால் இரவில் வேகமாக வரும் வாகன ஓட்டிகள் பிரிவுகள் தெரியாமல் சிரமம் அடைகின்றனர். டூவீலரில் செல்பவர்கள் தடுமாறி கீழே விழுந்து உயிர் பலியாவதும் தொடர்கிறது. அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படும் முன் அதனை தடுக்கும் வகையில் பைபாஸ் ரோட்டில் கூம்புகள், தடுப்புகள் அமைத்திட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.