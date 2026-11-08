ஆண்டிப்பட்டி– தெப்பம்பட்டி ரோட்டில் விபத்து அபாயம்
ஆண்டிப்பட்டி– தெப்பம்பட்டி ரோட்டில் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 07, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:52 PM
ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி தெப்பம்பட்டி ரோட்டில் அதி வேகமாக செல்லும் வாகனங்களால் விபத்து அபாயம் தொடர்கிறது.
ஆண்டிபட்டியில் இருந்து பிச்சம்பட்டி, கன்னியப்பபிள்ளைபட்டி, கொத்தப்பட்டி, கதிர்நரசிங்கபுரம், ராஜதானி, தெப்பம்பட்டி, பாலக்கோம்பை, சித்தார்பட்டி, ஜி. உசிலம்பட்டி உட்பட 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. இப்பகுதி கிராமங்கலிலிருந்து ஆண்டிபட்டிக்கு தினமும் நூற்றுக்கணக்கான டூவீலர்கள், ஆட்டோக்களில் பலரும் ஆண்டிபட்டிக்கு வந்து செல்கின்றனர். கூலித்தொழிலாளர்கள், வியாபாரிகள் அதிகளவில் ஆண்டிபட்டிக்கு வந்து செல்கின்றனர். இந்த ரோட்டில் செல்லும் வாகனங்கள் எவ்வித கட்டுப்பாடின்றி அசுர வேகத்தில் ஒன்றை ஒன்று போட்டி போட்டு செல்கின்றனர். கடந்த காலங்களில் வாகனங்களின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த பல இடங்களில் வேகத்தடைகள் அமைக்கப்பட்டன. வேகத்தடைகளால் பல இடங்களில் விபத்து ஏற்பட்டதால் பின்னர் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன.
இந்நிலையில் மீண்டும் வாகனங்களை அசுர வேகத்தில் இயக்கி மக்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்துகின்றனர். பள்ளி வளாகம் குடியிருப்பு பகுதி உள்ள இடங்களை அதிவேகத்தில் கடந்து செல்லும் வாகனங்களால் விபத்து அபாயம் ஏற்படுகிறது. ஆட்டோக்களில் அதிக ஆட்களை ஏற்றியும், கூடுதலாக பொருட்களை ஏற்றிக் கொண்டும் ஆட்டோக்களை இயக்குகின்றனர். வாகனங்களின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த போலீசார், போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.