பட்டா கோரி குவிந்த மனுக்கள்

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
தேனி:கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைதீர் கூட்டத்தில் வீட்டு மனை பட்டா வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் மனு அளித்தனர்.
தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கலெக்டர் வைத்திநாதன் தலைமையில் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது. டி.ஆர்.ஓ., ராஜகுமார் முன்னிலை வகித்தார். சமூக பாதுகாப்பு திட்ட மாவட்ட அலுவலர் கவிதா, டி.எஸ்.ஓ., நல்லையா, கலால் உதவி ஆணையர் பஞ்சாபகேசன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஆண்டிபட்டி தாலுகா, தங்கமாள்புரம் வீராச்சாமி தலைமையில் பொதுமக்கள் அளித்த மனுவில், பல தலைமுறைகளாக அதே கிராமத்தில் வசித்து வருகிறோம். குடியிருக்கும் வீட்டிற்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும் என கோரினர்.
பெரியகுளம், போடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த பொதுமக்கள் இலவச வீட்டு மனை பட்டா வழங்க கோரி மனு அளித்தனர். மேலும் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மனு அளித்திருந்தனர்.