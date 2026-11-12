ஆகாயத்தாமரை செடிகளை அகற்ற நடவடிக்கை தேவை

UPDATED : நவ 11, 2026 11:32 PM
ADDED : நவ 11, 2026 05:14 PM
ஆண்டிபட்டி: வைகை அணை அருகே பிக்கப் அணை நீர்த்தேக்கத்தில் மிதக்கும் ஆகாயத்தாமரை செடிகளை அகற்றுவதற்கு குடிநீர் வாரியம், வைகை அணை நீர்வளத் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வைகை அணையில் திறக்கப்படும் நீர் பெரிய பாலத்தை அடுத்துள்ள பிக்கப் அணையில் தேக்கப்பட்டு அங்கிருந்து தேவையான நேரத்தில் கால்வாய் வழியாகவும், ஆற்றின் வழியாகவும் திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களின் பாசனத்திற்கு திறந்து விடப்படும். வைகை அணையில் இருந்து தினமும் வினாடிக்கு 86 கனஅடி வீதம் வெளியேறும் நீரும் பிக்கப் அணையில் தேக்கப்பட்டு அங்கிருந்து மோட்டார் மூலம் மதுரை, தேனி, ஆண்டிபட்டி - சேடப்பட்டி குடிநீர் திட்டங்களுக்கு மோட்டார் மூலம் உறிஞ்சி எடுக்கப்படுகிறது. கடந்த பல மாதங்களாக வைகை அணையில் இருந்து நீர் திறப்பு இல்லாததால் பிக்கப் அணை நீரில் அதிகளவு ஆகாயத்தாமரை செடிகள் படர்ந்துள்ளன. குடிநீருக்காக தேக்கப்பட்டுள்ள நீரில் குப்பை கொட்டுகின்றனர். ஆகாயத்தாமரை செடிகளுடன் குப்பை சேர்வதால் நீரின் தன்மை பாதிப்படைகிறது. வைகை அணையில் இருந்து கூடுதலான நீர் திறக்கப்பட்டால் ஆகாய தாமரை செடிகள் நீருடன் ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்படும். தற்போதுள்ள சூழலில் வைகை அணையில் இருந்து கூடுதலான நீர் திறக்கும் வாய்ப்பு இல்லை. இதனால் குடிநீருக்காக பயன்படுத்தப்படும் பிக்கப் அணை நீரின் தன்மை பாதிப்படைகிறது. கடந்த காலங்களில் இது போன்று கூடுதலான அளவில் ஆகாயத்தாமரை செடிகள் படர்ந்து இருந்த போது மதுரை மாநகராட்சி, குடிநீர் வாரியம் மற்றும் நீர்வளத்துறையினர் இணைந்து அகற்றும் பணியை மேற்கொண்டனர். மீண்டும் ஆகாய தாமரை செடிகளை அகற்றும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.