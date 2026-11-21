அனுமதியன்றி தண்ணீர் திறந்தவர்கள்மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: அ.தி.மு.க.,வினரிடம் கலெக்டர் உறுதி
அனுமதியன்றி தண்ணீர் திறந்தவர்கள்மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: அ.தி.மு.க.,வினரிடம் கலெக்டர் உறுதி
UPDATED : நவ 20, 2026 06:18 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:12 PM
தேனி: சோத்துப்பாறை அணை வாய்க்காலில் அனுமதியின்றி தண்ணீர் திறந்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அ.தி.மு.க.,வினரிடம் கலெக்டர் தெரிவித்தனர்.
தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கலெக்டர் சிவகிருஷ்ண மூர்த்தியிடம் அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் ராமர் தலைமையில் மனு அளித்தனர். மனுவில், ‘சோத்துப்பாறை அணை நீர் தேக்கப்பகுதியில் பெரியகுளம் த.வெக., எம்.எல்.ஏ., சபரிஐங்கரன் ஆலோசனையில் சென்ற அக்கட்சியின் மாவட்ட இணை செயலாளர் ஷேக் அலி, நிர்வாகிகள் அரசு, அதிகாரிகள் அனுமதியின்றி மதகை திறந்து உள்ளனர். அவர்களை பெயர் குறிப்பிடாமல் பொதுப்பணித்துறை செயற்பொறியாளர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார். புதிதாக மதகிற்கு பூட்டு போட்டுள்ளனர். ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் என தெரிந்து பொய்யாக தகவல் கொடுத்த செயற் பொறியாளர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க,’ கோரினர்.
கலெக்டர்: சோத்துப்பாறை அணை வாய்க்காலில் அனுமதியின்றி தண்ணீர் திறந்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார். அ.தி.மு.க., நகர செயலாளர் கிருஷ்ணகுமார், துணை நகர செயலாளர் சுந்தர பாண்டியன், வழக்கறிஞர் பிரிவு நிர்வாகிகள், விவசாயிகள் உடனிருந்தனர்.