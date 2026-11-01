சிறைத்துறை கூடுதல் டி.ஜி.பி., சங்கர் சிறையில் பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு
சிறைத்துறை கூடுதல் டி.ஜி.பி., சங்கர் சிறையில் பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு
UPDATED : அக் 31, 2026 11:29 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:29 PM
ஆண்டிபட்டி: தேனி மாவட்டம், தேக்கம்பட்டி சிறையில் பாதுகாப்பு நிலவரம் குறித்து சிறைத்துறை கூடுதல் டி.ஜி.பி., சங்கர் இன்று (அக்.,31) ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
தேனி மாவட்ட சிறையிலிருந்து அக்.,26ல், 17 கைதிகள், காவலர்களை தாக்கி தப்பிச் சென்றனர். போலீசாரின் தீவிர முயற்சியால் சம்பவம் நடந்த 36 மணி நேரத்தில் 17 கைதிகளும் பிடிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். பின்னர் அவர்கள் பல்வேறு மாவட்ட சிறைகளுக்கு மாற்றப்பட்டனர்.
இந்நிலையில் சிறைத்துறை கூடுதல் டி.ஜி.பி., சங்கர் இன்று தேனிக்கு வந்தார். எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின் மதியம் 3:10 மணிக்கு தேக்கம்பட்டி சிறையின் பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு செய்தார். ஆய்வுக்குப்பின் அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:
தேனி மாவட்ட சிறையில் பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு செய்திருக்கிறோம். இதே போல தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து சிறைகளிலும் மீண்டும் செக்யூரிட்டி ஆடிட் ஆய்வு செய்யப்படும். சிறைகளில் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஏற்கனவே உள்ளது. அதனை 100 சதவீதம் அமல்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படும். எங்கெல்லாம் குறைபாடுகள் உள்ளதோ அவை சரி செய்யப்படும். சில நேரங்களில் சிறைகளில் கைதிகள் எண்ணிக்கை கூடுதலாகும்போது மற்ற இடங்களுக்கு மாற்றி பின்னர் சரி செய்யப்படும். குறைகள் உள்ள இடங்களில் சரி செய்ய அறிவுரை கூறப்பட்டுள்ளது. புரோட்டாகால் நடைமுறைகளை பாலோ செய்தால் இது போன்ற அசம்பாவிதம் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ள முடியும் என்றார்.