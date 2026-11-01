சிறைகளில் இனி தவறு நடக்காது கூடுதல் டி.ஜி.பி., சங்கர் உறுதி
சிறைகளில் இனி தவறு நடக்காது கூடுதல் டி.ஜி.பி., சங்கர் உறுதி
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 11:06 PM
ஆண்டிபட்டி: தேனி மாவட்டம், தேக்கம்பட்டி சிறையில் பாதுகாப்பு நிலவரம் குறித்து, புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள சிறைத்துறை கூடுதல் டி.ஜி.பி., சங்கர் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அவர் கூறியதாவது:
தேனி மாவட்ட சிறையில் பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு செய்திருக்கிறோம். இதேபோல, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து சிறைகளிலும் மீண்டும் பாதுகாப்பு தணிக்கை செய்யப்படும். சிறைகளில், நிலையான வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் ஏற்கனவே உள்ளன.
அதை, 100 சதவீதம் அமல்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படும். எங்கெல்லாம் குறைபாடுகள் உள்ளதோ அவை சரி செய்யப்படும். சில நேரங்களில் சிறை களில் கைதிகள் எண்ணிக்கை கூடுதலாகும் போது, மற்ற இடங்களுக்கு மாற்றி பின்னர் சரி செய்யப்படும்.
குறைகள் உள்ள இடங்களில் சரிசெய்ய அறிவுரை கூறப்பட்டுள்ளது. நெறிமுறைகளை பின்பற்றினால் இதுபோன்ற அசம்பாவிதம் நடக்காது. சிறைகளில் இனி தவறு நடக்காது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.