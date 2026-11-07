முகாம் அலுவலகங்களில் கூடுதல் போலீசார்: ஸ்டேஷன்களில் போலீசார் பற்றாக்குறை
முகாம் அலுவலகங்களில் கூடுதல் போலீசார்: ஸ்டேஷன்களில் போலீசார் பற்றாக்குறை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:24 PM
தேனி: மாவட்டத்தில் உள்ள எஸ்.பி., டி.எஸ்.பி., முகாம் அலுவலகங்களில் கூடுதல் போலீசார் பணிபுரிவதால் ஸ்டேஷன்களில் ஆட்கள் பற்றாக்குறை நிலவுவதாக போலீசார் புலம்பி வருகின்றனர்.
தேனியில் எஸ்.பி., அலுவலகம் உள்ளது. இது தவிர தேனி, ஆண்டிபட்டி, பெரியகுளம், போடி, உத்தமபாளையத்தில் டி.எஸ்.பி., அலுவலகங்கள் உள்ளன. உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் பணிகளை மேற்கொள்ள உதவியாக முகாம் அலுவலகங்களிலும் போலீசார் நியமிக்கப்படுகின்றனர். மாவட்டத்தில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் போதிய அளவில் போலீசார் இல்லாததால் பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. ஆனால், முகாம் அலுவலகங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதல் போலீசார் பணி புரிவதால் ஸ்டேஷன்களில் போலீசார் பற்றாக்குறை அதிகரித்துள்ளது. போலீசார் கூறுகையில், ‘பல போலீசார் ஸ்டேஷன்களில் பணிபுரிவதாக கணக்கு காட்டப்பட்டு முகாம் அலுவலகங்களில் பணிக்கு அமர்த்தப்படுகின்றனர். அதில் பலர் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரே முகாம் அலுவலகங்களில் முடங்கி உள்ளனர். இதனால் ஸ்டேஷன் பணிகள் பாதிக்கப்படுவதுடன், ஸ்டேஷன் பணிகளில் ஈடுபடுவோர் கூடுதல் பணிச்சுமைக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றனர். பற்றாக்குறைக்கு தீர்வு காண முகாம்களில் கூடுதலாக உள்ள போலீசாரை ஸ்டேஷன் பணிகளுக்கு மாற்ற வேண்டும். முறைகேடுகளை தவிர்க்க அதிக ஆண்டுகள் ஒரே முகாம் அலுவலங்களில் பணிபுரிவோரையும் மாறுதல் செய்ய வேண்டும் என்றனர்.