போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்த கூடுதல் போலீசார் நியமனம்: எர்ணாகுளம் டி.ஐ.ஜி., தகவல்
போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்த கூடுதல் போலீசார் நியமனம்: எர்ணாகுளம் டி.ஐ.ஜி., தகவல்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:37 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM
மூணாறு:மூணாறில் போக்குவரத்து நெரிசலை ஒழுங்குபடுத்த கூடுதல் போலீசார் நியமிக்கப்படுவார்கள் என எர்ணாகுளம் டி.ஐ. ஜி., யதீஷ் சந்திரா கூறினார்.
எர்ணாகுளம் டி.ஐ. ஜி., யதீஷ் சந்திரா மூணாறு வந்திருந்தார். போலீஸ் உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனைகள் நடத்திய பின் அவர் கூறியதாவது: மூணாறில் போக்குவரத்து நெரிசலை ஒழுங்குபடுத்து கூடுதல் போலீசார் நியமிக்கப்படுவார்கள். நெரிசலை கட்டுப்படுத்த வாகன நிறுத்தம், புறவழி சாலை வசதிகள் ஏற்படுத்த வேண்டும். மூணாறு, சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சாகச பயணத்திற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மது அருந்திவிட்டு பள்ளி வாகனங்கள் ஓட்டுவோர் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும். போதை பொருட்களை தடுக்கும் 'ஆப்ரேசன் தூபான்' திட்டத்தில் ஏராளமானோர் சிக்கி வருகின்றனர். போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபடுவோரை கண்டறியும் வகையில் சோதனை, விசாரணை கடுமையாக்கப்படும் என்றார்.