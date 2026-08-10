உத்தரவை மீறி செயல்பட்ட சாகச சுற்றுலா மூடல்: மாஜி அமைச்சரின் சகோதரருக்கு சொந்தமானது
உத்தரவை மீறி செயல்பட்ட சாகச சுற்றுலா மூடல்: மாஜி அமைச்சரின் சகோதரருக்கு சொந்தமானது
UPDATED : ஆக 09, 2026 03:37 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 03:10 PM
மூணாறு:அடிமாலி அருகே இருட்டுகானத்தில் கலெக்டரின் உத்தரவை மீறி செயல்பட்ட முன்னாள் மின்துறை அமைச்சரின் சகோதரருக்கு சொந்தமான சாகச சுற்றுலா மையம் மூடப்பட்டது.
கேரள முன்னாள் மின்துறை அமைச்சர் எம்.எம். மணியின் சகோதரர் லம்போதரன். இவருக்கு, அடிமாலி அருகே இருட்டுகானம் பகுதியில் சாகச சுற்றுலா மையம் உள்ளது.
இடுக்கி மாவட்டத்தில் ஜூலை 31 முதல் பலத்த மழை பெய்து வருவதாலும் வானிலை ஆய்வு மைய மழை முன்னெச்சரிக்கைகளை கருத்தில் கொண்டும் நீர்நிலை, சாகசம் உள்பட அனைத்து சுற்றுலா பகுதிகளையும் மூடுமாறு இடுக்கி கலெக்டர் தினேசன்செருவாட் ஆக. 2ல் உத்தரவிட்டார். அதன்படி மாவட்டத்தில் அனைத்து சுற்றுலா பகுதிகளும் மூடிய நிலையில் லம்போதரனுக்கு சொந்தமான சாகச சுற்றுலா மையம் செயல்பட்டதாக தெரியவந்தது. கலெக்டர் உத்தரவுபடி மையம் மூடப்பட்டது. அடிமாலி போலீசார் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் சாகச சுற்றுலா மையத்திற்கு எதிராக வழக்கு பதிவு செய்தனர். இதற்கு முன்பும் உத்தரவுகளை மீறி மையம் செயல்பட்டதாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது குறிப்பிடதக்கது.