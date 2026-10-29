நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்களை பாதுகாக்க ஆலோசனை

UPDATED : அக் 28, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:54 PM
போடி: போடி பகுதியில் நீரில் மூழ்கிய நெற் பயிர்களை விவசாயிகள் பாதுகாக்க உர மேலாண்மை மேற்கொள்வதன் அவசியம் குறித்து போடி வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் முருகேசன் ஆலோசனை கூறி உள்ளார்.
வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் கூறியதாவது: போடி பகுதியில் பெய்த மழையால் பல வயல்களில் நெற்பயிர் நீரில் மூழ்கியது. நீரின் தேக்கத்தால் தலைச்சத்து, துத்தநாக சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டு இளம் மஞ்சளாக மாறக்கூடும். வயல் மட்டத்தில் இருந்து ஆழமாக வாய்க்கால் அமைத்து நீரை வடித்து விட வேண்டும். நீர் வடிந்தவுடன் ஏக்கருக்கு 2 கிலோ யூரியா, ஒரு கிலோ துத்தநாக சல்பேட் உரத்தை 20 லி., நீரில் கலந்து கைத் தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்க வேண்டும். நடவு முடிந்து இளம் பயிர்களில் தண்ணீர் தேங்கி நாற்றுகள் அழுகி விட்டால், இருப்பில் உள்ள நாற்றுகளை நட வேண்டும். நாற்று இல்லாவிட்டால் அதிக குத்துகள் உள்ள நடவு பயிரை கலைத்து பயிர் இல்லாத இடங்களில் நட வேண்டும். நெற்பயிர் தண்டு உருளும் பருவம், பூக்கும் பருவத்தில் இருந்தால் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ ஏ.ஏ.பி., உரத்தை 10 லிட்டர் நீரில் கரைத்து மறுநாள் வடிகட்டி அதனுடன் 2 கிலோ யூரியா 2 கிலோ பொட்டாஷ் சேர்த்து 200 லி.,நீரில் கலந்து மாலையில் கைத் தெளிப்பான் மூலம் தெளித்து, இலை வழியாக உரமிட வேண்டும். நீர் தேக்கத்தால் பயிர் குன்றினால் நீர் வடிந்தவுடன் ஏக்கருக்கு 22 கிலோ யூரியா உடன் 18 கிலோ ஜிப்சம், 4 கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு கலந்து ஒரு நாள் இரவு வைக்க வேண்டும். மறு நாள் அதனுடன் 17 கிலோ பொட்டாஷ் கலந்து மேல் உரமாக வயலில் இட வேண்டும். சத்து பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது யூரியா, நுண்ணுாட்ட கலவையை இலை வழியாக தெளிக்க வேண்டும். பூச்சிகள், நோய் தென் படுகிறதா என கண்காணிக்க வேண்டும். வேளாண், தோட்டக்கலை பயிர்களிலும் மழை நீரை உடனடியாக வடிந்தோட செய்ய வேண்டும். பயிர் காப்பீடு செய்ய விவசாயிகள் முன் வர வேண்டும் என்றார்.