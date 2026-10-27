தேனியில் ஏ.எப்.சி., பல்பொருள் அங்காடி திறப்பு விழா
தேனியில் ஏ.எப்.சி., பல்பொருள் அங்காடி திறப்பு விழா
UPDATED : அக் 26, 2026 08:38 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:36 PM
தேனி: தேனி புது பஸ் ஸ்டாண்டு அருகே சிவசக்தி டவர்ஸ் காம்ப்ளக்சில் ஏ.எப்.சி., பல்பொருள் அங்காடி திறப்பு விழா நடந்தது. ஏ.டி.எஸ்.பி., கலைக்கதிரவன் திறந்து வைத்தார். சிவசக்தி எண்டர்பிரைசஸ் இயக்குனர் அன்னஞ்சி மோகன்குமார் தலைமை வகித்தார். நிர்வாக இயக்குனர்கள் காலந்தர், கிஷோர் முன்னிலை வகித்தனர். அ.தி.மு.க., நிர்வாகி ஜெயக்குமார், பொறியாளர் ராதாகிருஷ்ணன், ஓய்வு பெற்ற மத்திய உளவுத்துறை அதிகாரி செல்வம், மாவட்ட வணிகர் சங்க தலைவர் செல்வக்குமார், இரும்புக்கடை முருகன், சாம்சங் ஷோரூம் உரிமையாளர் டெர்ரி, கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஏ.டி.எஸ்.பி., மகேஷ், நகராட்சி துணை தலைவர் செல்வம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.நிறுவன நிர்வாக இயக்குநர் காலந்தர் கூறியதாவது: சீனா, தென்கொரியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உயர்ரக டேட்ஸ், நட்ஸ், சாக்லெட், சுவீட், பொம்மை, வீட்டு அலங்கார பொருட்கள், பர்னிச்சர்கள், மேக்கப் சாதனங்கள், அனைத்து வகை ஆடைகள் உள்ளிட்டவை ஏ.எப்.சி., பல்பொருள் அங்காடியில் கிடைக்கும். உலகத் தரமான பொருட்கள் குறைந்த விலையில் விற்கப்படுகிறது என்றார்.
தேனி புது பஸ் ஸ்டாண்டு அருகே சிவசக்தி டவர்ஸ் காம்ப்ளக்சில் ஏ.எப்.சி., பல்பொருள் அங்காடியை ஏ.டி.எஸ்.பி., கலைக்கதிரவன் திறந்து வைத்தார். இடமிருந்து நிர்வாக இயக்குனர்கள் கிஷோர், காலந்து, சிவசக்தி டவர்ஸ் இயக்குனர் மோகன் உள்ளனர்.