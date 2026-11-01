நெற்பயிர்களை பாதுகாக்க வேளாண் துறை ஆலோசனை

UPDATED : அக் 31, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:14 PM
கூடலுார்: மழைக்காலங்களில் நெற் பயிர்கள் பாதிக்கப்படுவதை தவிர்க்க வேளாண் துறையினர் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை தற்போது அனைத்து பகுதிகளிலும் பரவலாக பெய்து வருகிறது. கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் முதல் போக நெல் சாகுபடி நடந்து வரும் பல இடங்களில் நெல் பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. மழைக் காலங்களில் வரும் நோய்களும் தாக்கும் நிலை உள்ளது. இதனை தவிர்க்க வேளாண் இணை இயக்குநர் மீனாகுமாரி ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: வயல்களில் தேங்கியுள்ள மழை நீரை வாய்க்கால்கள் அமைத்து வடிக்க வேண்டும். வயலில் தண்ணீர் தேங்குவதால் தழைச்சத்து, துத்தநாகச் சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டு பயிர் இளமஞ்சள் அல்லது மஞ்சளாக மாறக்கூடும். எனவே தண்ணீரை வடித்தவுடன் ஏக்கருக்கு 2 கிலோ யூரியா மற்றும் ஒரு கிலோ துத்தநாக சல்பேட் உரத்தை 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து கைத்தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்க வேண்டும். பயிரின் தண்டு உருளும் பருவம் அல்லது பூக்கும் பருவத்தில் இருந்தால் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ டி.ஏ.பி. உரத்தை 10 லிட்டர் தண்ணீரில் கரைத்து வைத்து மறுநாள் வடிகட்டி அதனுடன் 2 கிலோ யூரியா மற்றும் 2 கிலோ பொட்டாசியம் சேர்த்து 200 லிட்டர் நீரில் கலந்து மாலை வேளையில் கைத்தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்க வேண்டும். தண்ணீர் தேக்கத்தால் பயிர் வளர்ச்சி குன்றி காணப்பட்டால் தண்ணீரை வடித்தவுடன் ஏக்கருக்கு 22 கிலோ யூரியாவுடன் 18 கிலோ ஜிப்சம் மற்றும் 4 கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கையும் கலந்து ஒரு நாள் இரவு வைத்திருந்து அதனுடன் 17 கிலோ பொட்டாஷ் உரத்தை கலந்து மேலுரமாக இட வேண்டும். சத்துப் பற்றாக்குறை ஏற்படும்போது யூரியா மற்றும் நுண்ணூட்ட உரத்தினை இலை வழியாக தெளிக்க வேண்டும் என்றார்.