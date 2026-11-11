ஆலமரம் பஸ் ஸ்டாப் குடிநீர் தொட்டியில் ஆக்கிரமிப்பு
ஆலமரம் பஸ் ஸ்டாப் குடிநீர் தொட்டியில் ஆக்கிரமிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 08:00 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:55 PM
ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி வைகை அணை ரோடு சக்கம்பட்டி ஆலமரம் பஸ் ஸ்டாப்பில் பொதுமக்கள் வசதிக்காக டி.ராஜகோபாலன்பட்டி ஊராட்சி சார்பில் கடந்த ஆண்டு குடிநீர் தொட்டி அமைக்கப்பட்டது.
சேடபட்டி ஆண்டிபட்டி கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில் வைகை அணையில் இருந்து கிடைக்கும் சுத்திகரிக்கப்பட நீரை ஊராட்சி சார்பில் குடிநீர் தொட்டியில் ஏற்றி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொடுத்தனர். சமீப காலமாக குடிநீர் தொட்டியை சுற்றிலும் கடைகள் அமைத்தும் ஆட்டோக்களை நிறுத்தியும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துகின்றனர். குடிநீர் தொட்டியில் நீர் ஏற்றி பயன்படுத்தாததால் குழாய் மற்றும் தொட்டி சேதம் அடைகிறது. குடிநீர் தொட்டியை சுற்றிலும் உள்ள கடைகளை அப்புறப்படுத்தி பொதுமக்கள் தொட்டியில் தேக்கும் நீரை எளிதில் பயன்படுத்த ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.