தேனி சிறையில் தப்பிய 17 கைதிகளும் சிக்கினர்: போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சரண் அடைவதற்குள் துாக்கி போலீஸ்
தேனி சிறையில் தப்பிய 17 கைதிகளும் சிக்கினர்: போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சரண் அடைவதற்குள் துாக்கி போலீஸ்
UPDATED : அக் 28, 2026 11:43 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:15 PM
தேனி: தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து தப்பித்த 17 கைதிகளும் கைது செய்யப்பட்டனர். இதில் ஸ்டேஷனில் சரணடைய சென்ற மதுரை சகோதரர்களை போலீசார் நடுவழியில் மடக்கி பிடித்தனர்.
தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி சிறையில் இருந்து அக். 26 இரவு காவலர்களை தாக்கிவிட்டு 17 கைதிகள் தப்பினர். அவர்களை பிடிக்க 17 தனிப்படைகள் அமைத்து போலீசார் தேடினர். இதனை தொடர்ந்து நேற்று (அக்.,27) கைதிகள் முத்து இளங்கோவன் 23, லிங்க பிரசாத் 25, ராஜா சிக்கந்தர் 24, கருப்பசாமி 25, சிலம்பரசன் 24, சபரிநாதன் 24,பிரவீன் குமார் 27, நிசாந்த் 28, கார்த்திக் ராஜா 26, சோலை முகீஸ்வரன், பாண்டி செல்வம் 29, தருண் குமார் 25, ராஜ் குமார் 24 ஆகிய 13 பேரை சிறை அருகே உள்ள மலைப்பகுதிகளில் ட்ரோன் உதவியுடன் தேடி போலீசார் கைது செய்தனர்.
நீதிபதி கேள்வி
இதில் முதலில் பிடிபட்ட பிரவீன், லிங்க பிரசாத், ராஜா சிக்கந்தர், ராஜ்குமார், சிலம்பரசன் ஆகிய 5 பேருக்கும் நேற்று இரவு தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் மருத்துவ பரிசோதனை நடந்தது. பின்னர் ஆண்டிபட்டி மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி பாசில் முகமது முன் ஆஜர்படுத்தினர். அப்போது கைதானவர்கள் குறித்து அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு முறையாக தகவல் கொடுக்கப்பட்டதா என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பி, நீதிமன்ற காவல் வழங்க முதலில் மறுத்தார். பின்னர் நவ.10 வரை நீதிமன்ற காவல் வழங்கி உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து அவர்கள் 5 பேரும் மீண்டும் தேக்கம்பட்டி சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். நேற்று இரவுவரை தலைமறைவாக இருந்த கைதிகள் மீனாட்சி சுந்தரம் 25, திருப்பதி 23,பொன்முத்து செல்வம், ரெஜின் ஆகிய நால்வரை போலீசார் தேடினர். இன்று (அக்.,28) காலையில் தேக்கம்பட்டி சிறை அருகே உள்ள மலைப்பகுதிகளில் 4 தனிப்படையினர் நடத்திய தீவிர சோதனையில் அம்மச்சியாபுரம் மலையடிவாரத்தில் பதுங்கி இருந்த மதுரையை சேர்ந்த பொன்முத்து செல்வம், கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த ரெஜின் ஆகியோரை கைது செய்தனர். முன்னதாக மதுரை காமராஜபுரத்தை சேர்ந்த சதோதரர்களான மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதி ஆகியோர் அங்கிருந்து ஒரு டூவீலரில் ஏறி தப்பி சென்றனர்.
சரணடைய சென்றபோது சிக்கினர்
இவர்களை போலீசார் தேடிவந்த நிலையில் இவர்களை பிடிக்கும் போது என்கவுண்டர் செய்து விடுவார்கள் என்ற அச்சத்தில் இவர்களது தாயார் ஆறுமுகத்தம்மாள் உருக்கத்துடன் வீடியோ வெளியிட்டார். அத்தகவல் இக்கைதிகளுக்கு சென்றுள்ளது. இதனால் வழக்கறிஞர் ஒருவர் மூலம் கூடலுார் வடக்கு ஸ்டேஷனில் சரணடைய போவதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து சம்பந்தப்பட்ட வழக்கறிஞருடன் இன்ஸ்பெக்டர் பிரபு , போலீசார் காத்திருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் வரும் வழியிலேயே உத்தமபாளையம் டி.எஸ்.பி. சந்திரசேகர் தலைமையிலான போலீசார் அவர்களை கைது செய்தனர். பிடிக்கப்பட்ட கைதிகள் 17 பேரும் மாநிலத்தில் உள்ள பல்வேறு சிறைகளுக்கு மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.