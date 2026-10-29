தேனி சிறையில் தப்பிய 17 கைதிகளும் சிக்கினர்

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ADDED : அக் 28, 2026 10:14 PM
தேனி: தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து தப்பித்த, 17 கைதிகளும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
தேனி மாவட்டம், தேக்கம்பட்டி சிறையில் இருந்து அக்., 26ல் இரவு காவலர்களை தாக்கி, 17 கைதிகள் தப்பினர். அவர்களை பிடிக்க, 17 தனிப் படைகள் அமைத்து போலீசார் தேடினர்.
தொடர்ந்து, நேற்று முன்தினம், கைதிகள் முத்து இளங்கோவன், 23, லிங்க பிரசாத், 25, உட்பட, 13 பேரை சிறை அருகே உள்ள மலைப் பகுதிகளில், 'ட்ரோன்' உதவியுடன் தேடி, போலீசார் கைது செய்தனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு வரை தலைமறைவாக இருந்த கைதிகள் மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதி, பொன்முத்து செல்வம், ரெஜின் ஆகிய நால்வரை போலீசார் தேடினர்.
நேற் று காலை, தேக்கம்பட்டி சிறை அருகே உள்ள மலைப்பகுதிகளில், நான்கு தனிப்படை யினர் நடத்திய தீவிர சோதனையில், அம்மச்சியாபுரம் மலையடிவாரத்தில் பதுங்கி இருந்த பொன்முத்து செல்வம், ரெஜின் ஆகியோரை கைது செய்தனர். முன்னதாக, மதுரை காமராஜபுரத்தை சேர்ந்த சதோதரர்களான மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதி அங்கிருந்து ஒரு டூ-வீலரில் ஏறி தப்பி சென்றனர்.
போலீசார் தேடி வந்த நிலையில், இவர்களை பிடிக்கும்போது என்கவுன்டர் செய்து விடுவர் என்ற அச்சத்தில், இவர்கள் தாய் ஆறுமுகத்தம்மாள் உருக்கத்துடன் வீடியோ வெளியிட்டார். அத்தகவல் கைதிகளுக்கு சென்று உள்ளது.
இதனால், வழக்கறிஞர் ஒருவர் மூலம் கூடலுார் வடக்கு ஸ்டேஷனில் சரணடைய போவதாக தெரிவித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட வழக்கறிஞருடன், இன்ஸ்பெக்டர் பிரபு, போலீசார் காத்திருந்தனர்.
ஆனால், அவர்கள் வழியிலேயே உத்தமபாளையம் டி.எஸ்.பி. சந்திரசேகர் தலைமையிலான போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர். கைதான கைதிகள், 17 பேரையும், மாநிலத்தில் உள்ள பல்வேறு சிறைகளுக்கு மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதற்கிடையே, சேலம் மாவட்டம், ஆட்டையாம்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து தப்பிய விசாரணை கைதிகள் பிரபு, 37, சந்தோஷ்குமார், 3௨, ஆகியோர் அவரவர் வீட்டில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டு, சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.