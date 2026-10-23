மானிய விலையில் சன்னரக அரிசிமாவட்டத்திற்கு 32 டன் ஒதுக்கீடு
மானிய விலையில் சன்னரக அரிசிமாவட்டத்திற்கு 32 டன் ஒதுக்கீடு
UPDATED : அக் 22, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:37 PM
தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் 5 இடங்களில் ரூ.30க்கு மானிய விலையில் சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யப்பட உள்ளது. இந்த அரிசி வாங்க கட்டாயம் ரேஷன் கார்டுடன் செல்ல வேண்டும் என கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் கடந்த சில வாரங்களாக அரிசி விலை உயர்ந்துள்ளது. பொதுமக்களுக்கு குறைந்த விலையில் அரிசி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய தமிழக அரசு கூட்டுறவுத்துறை மூலம் ரூ.30க்கு மானிய விலையில் சன்னரக அரிசி வழங்க ஏற்பாடு செய்யதுள்ளது. இத்திட்டம் பற்றி மாவட்ட கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: இத்திட்டத்தில் மாவட்டத்திற்கு 32 டன் அரிசி விற்பனைக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆண்டிப்பட்டி கூட்டுறவு பண்டகசாலை, சக்கம்பட்டி கூட்டுறவு பண்டகசாலை, பெரியகுளம் அரசு அலுவலர் கூட்டுறவு பண்டகசாலை, போடி மொத்த விற்பனையாளர்கள் கூட்டுறவு பண்டகசாலை, கம்பம் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் ரூ.30க்கு அரிசி விற்பனை செய்யப்பட உள்ளது.
ஒருவருக்கு அதிகபட்சம் 5 கிலோ வழங்கப்படும். அரிசி வாங்கும் போது ரேஷன் கார்டுடன் செல்ல வேண்டும். அதற்கான பில்லில் ரேஷன் கார்டு எண் வரவு வைக்கப்படும். தேவையின்றி அதிகமாக வாங்குவதை தடுக்க இந் நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. இந்த விற்பனை மற்ற பகுதிகளுக்கு விரிவு படுத்த ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றனர்.