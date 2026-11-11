மாவட்டத்திற்கு 340 தார் பாய் ஒதுக்கீடு

UPDATED : நவ 10, 2026 06:17 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:12 PM
கம்பம்: தேனி மாவட்டத்தில் பயறு வகைகள் சாகுபடியை ஊக்குவிக்க 340 தார்பாய்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச் சத்து இயக்கம் பயறு வகைகள் திட்டத்தின் கீழ் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடியை ஊக்குவிக்க ஆண்டுதோறும் தார் பாய்கள் விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் தரப்படும்.
2025 ல் 250 தார்பாய்கள் தேனி மாவட்டத்திற்கு தரப்பட்டது. அதில் ஆண்டிபட்டிக்கு 35, கடமலைக் குண்டு 65, உத்தமபாளையம் 10, சின்னமனூர் 90, போடி 50 என 5 வட்டாரங்களுக்கு மட்டும் தந்தனர். கம்பம், தேனி, பெரியகுளம் வட்டாரங்களுக்கு வழங்கவில்லை. இத் திட்டத்தின் கீழ் இந்த நிதியாண்டிற்கு தேனி மாவட்டத்திற்கு 340 தார் பாய்கள் அனுமதித்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு 50 சதவீத மானியம் என்பது இந்தாண்டு 75 சதவீத மானிய விலையில் வழங்கப்பட உள்ளது. கம்பம் வட்டாரத்திற்கு 50 எண்ணிக்கை அனுமதிக்கப்புள்ளது. அனுமதிக்கப்பட்ட அளவில் எட்டு வட்டாரங்களுக்கும் சமமாக பங்கிட்டு தர இணை இயக்குநர் அலுவலகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.