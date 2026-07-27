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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/அனைத்து கிராமங்களிலும் மூன்று ஆண்டுகள் பணிபுரிய ﻿ அனுமதியுங்கள்: வகைப்படுத்துவதை தவிர்க்க வி.ஏ.ஓ.,க்கள் வேண்டுகோள்

அனைத்து கிராமங்களிலும் மூன்று ஆண்டுகள் பணிபுரிய ﻿ அனுமதியுங்கள்: வகைப்படுத்துவதை தவிர்க்க வி.ஏ.ஓ.,க்கள் வேண்டுகோள்

அனைத்து கிராமங்களிலும் மூன்று ஆண்டுகள் பணிபுரிய ﻿ அனுமதியுங்கள்: வகைப்படுத்துவதை தவிர்க்க வி.ஏ.ஓ.,க்கள் வேண்டுகோள்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:18 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:18 AM

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தமிழகத்தில் கிராமங்கள் 'ஏ' , 'பி' என வகைப்படுத்தி உள்ளனர். அதாவது நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளை வகைப்படுத்தி உள்ளது போன்று மக்கள் தொகை, பரப்பு, வருவாய் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளால் கிராமங்களையும் பிரித்துள்ளனர்.

தேனி மாவட்டத்தில் உத்தமபாளையம், போடி, தேனி, பெரியகுளம், ஆண்டிபட்டி என 5 தாலுகாக்கள் உள்ளன. மற்ற தாலுகாக்களை விட உத்தமபாளையம் தாலுகாவில் அதிக அளவிலான 'ஏ' வகை கிராமங்கள் உள்ளன.

இதில் 'ஏ' வகை கிராமங்களில் ஓராண்டும், 'பி' வகை கிராமங்களில் 3 ஆண்டுகள் வரையிலும் வி.ஏ.ஓ.,க்கள் பணிபுரிய அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். ஏ வகை கிராமத்தில் ஒராண்டு பணி நிறைவு செய்தவரை மீண்டும் ஏ வகை கிராமத்தில் பணியமர்த்த கூடாது. வி.ஏ.ஓ.,வை 'பி' வகை கிராமத்திற்கு மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்ற விதிமுறை உள்ளது. அதே நேரம் 'பி' வகை கிராமத்தில் பணிபுரிந்தவரை மீண்டும் 'பி' வகை கிராமத்தில் பணியமர்த்தலாம்.

உத்தமபாளையம் தாலுகாவில் 22 ஏ வகை கிராமங்கள் , 13 பி வகை கிராமங்கள் உள்ளன. போடியில் 2 ஏ வகை கிராமங்கள், 12 பி வகை கிராமங்களும், பெரியகுளத்தில் 3 ஏ வகை கிராமங்களும், 16 பி வகை கிராமங்களும், தேனியில் ஒரு ஏ வகை கிராமம், 10 பி வகை கிராமங்களும், ஆண்டிபட்டியில் ஒரு ஏ கிராமம், 24 பி வகை கிராமங்களும் உள்ளன.

உத்தமபாளையம் தாலுகாவில் பணியாற்றும் வி.ஏ.ஒ., 'ஏ' வகை கிராமத்தில் ஓராண்டு பணியாற்றி முடித்து மீண்டும் 'ஏ'வகை கிராமத்திலேயே பணியாற்ற வேண்டிய நிலை உள்ளது. மற்ற தாலுகாக்களில் அதிக எண்ணிக்கையில் 'பி' வகை கிராமங்கள் உள்ளதால் ஏ கிராமங்களில் பணிபுரியும் வி.ஏ.ஓ.,க்கள் பி வகை கிராமங்களில் பணியாற்ற வாய்ப்பு கிடைக்கிறது.

விதிகளில் திருத்தம் தேவை வி.ஏ.ஓ., க்கள் சங்க நிர்வாகி ராமர் கூறுகையில்: 'ஏ' வகை கிராமங்களில் வேலைப் பளு அதிகம். 'பி'வகை கிராமங்களில் வேலை பளு குறைவாக இருக்கும். அரசு கிராமங்களை ஏ மற்றும் பி என வகைப்படுத்தாமல் அனைத்து கிராமங்களிலும் வி.ஏ.ஒ.,க்கள் 3 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பணிபுரியும் வகையில் விதிகளை திருத்திட வேண்டும். வி.ஏ.ஒ., தேர்வுக்கான கல்வி தகுதியை 10 ம் வகுப்பு என்பதை பட்டப்படிப்பாக உயர்த்த வேண்டும். 10 ம் வகுப்பு கல்வி தகுதியில் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.5200, பட்டப்படிப்பு என்றால் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.9300 ஆகும். எனவே சம்பள உயர்வு கோரி போராட தேவை இருக்காது என்றார். வி.ஏ.ஓ.,க்கள் கோரிக்கை தொடர்பாக அரசு ஆலோசித்து வருவதாக வருவாய்த்துைறயினர் சிலர் தெரிவித்தனர்.

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