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﻿ கட்டடம் சேதத்தால் வீட்டில் இயங்கும் அங்கன்வாடி மையம்

﻿ கட்டடம் சேதத்தால் வீட்டில் இயங்கும் அங்கன்வாடி மையம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:19 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:19 AM

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போடி: போடி ஒன்றியம் சிலமலை ஊராட்சி மணியம்பட்டி செல்லும் ரோட்டில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டத்தில் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அங்கன்வாடி மையம் கட்டப்பட்டது.

30 குழந்தைகள் படித்து வந்தனர். பராமரிப்பின்றி கட்டடம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் சேதமடைந்தது.

மையத்தின் அருகே சாக்கடை கழிவுநீர் தேங்கி, குப்பை கொட்ட துவங்கினர்.

கட்டடம் சேதமடைந்து இருந்ததால் மழைநீர் அங்கன்வாடி மையத்திற்குள் கசிந்து குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை ஏற்பட்டது.

இதனால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் அங்கன்வாடியை அப்பகுதியில் ஒரு வீட்டிற்கு மாற்றினர்.

அங்கன்வாடி மையம் துாரத்தில் அமைந்ததால் குழந்தைகள் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது. சேதமடைந்த அங்கன்வாடி மையத்தை சீரமைத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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