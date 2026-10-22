உறை கிணற்றில் மீண்டும் மின் ஒயர் திருட்டு முயற்சி

UPDATED : அக் 09, 2026 10:01 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:36 PM
கம்பம்: கம்பம் நகராட்சி குடிநீர் பம்பிங் ஸ்டேஷனில் இரண்டாவது முறையாக நள்ளிரவில் ஓயர்களை திருட முயற்சி நடந்தது. பணியாளர் சத்தம் போட்டதால் திருடர்கள் தப்பி ஓடினர்.
கம்பம் பகுதியில் இரு மாதங்களில், பல லட்சங்கள் ரூபாய் மதிப்புள்ள மோட்டார் ஒயர்கள் திருடப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு 1 மணியளவில் கம்பம் - சுருளிப் பட்டி ரோட்டில், முல்லைப் பெரியாற்றில் உள்ள கம்பம் நகராட்சி பம்பிங் ஸ்டேஷனில், 2வது முறையாக மின்ஒயரை திருட மர்ம கும்பல் வந்தது. திருடர்களின் நடமாட்டத்தை பார்த்து அங்கு இரவு பணியில் இருந்த பணியாளர், அலைபேசியில் சத்தமாக போலீஸ் ஸ்டேஷனா உடனே வாருங்கள் என்று கூறினார். தனது உறவினர்களுக்கும், ஒப்பந்தகாரருக்கும் தகவல் கூறினார். போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ளனர். ஆனால் திருடர்கள் தப்பியோடி விட்டனர்.
ஏற்கெனவே திருடப்பட்ட நகராட்சியின் பம்பிங் ஸ்டேஷனிற்குள், இரண்டாவது முறையாக திருட முயற்சி நடந்தது போலீசாருக்கு சவால் விடுவது போன்று உள்ளது. எஸ். பி. இந்த விவகாரத்தில் தனிப்படை அமைத்து திருடர்களை கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் .