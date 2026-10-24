சின்னமனூர் நகராட்சியில் லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை

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ADDED : அக் 23, 2026 09:57 PM
சின்னமனூர்: தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
சின்னமனூர் நகராட்சியில் நேற்று மதியம் 3:00 மணிக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டி.எஸ்.பி., முத்துராஜ், இன்ஸ்பெக்டர் ராமேஸ்வரி தலைமையிலான 10 பேர் திடீர் சோதனை நடத்தினர். கமிஷனர் (பொறுப்பு) உமாசங்கர் அலுவலகம் வரவில்லை. பொறியாளர் சரவணகுமார் உள்ளிட்ட சில அதிகாரிகள் இருந்தனர்.
லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், வரி வசூல் பிரிவு, நகரமைப்பு பிரிவு, ஆதார் மையம், சுகாதார பிரிவு, பொறியியல் பிரிவு உள்ளிட்ட பல பிரிவுகளில் உள்ள ஆவணங்களை ஆய்வு செய்தனர். வரி வசூல், புதிய வீட்டு வரி,புதிய கட்டட அனுமதி வழங்கப்பட்டதா என்றும், அலுவலர்கள்,பணியாளர்களின் 'ஜி பே' கணக்குகளும் ஆய்வு செய்தனர். மதிய உணவிற்கு சென்ற பில் கலெக்டர் வரவழைக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தினர். எவ்வளவு பணம் கைப்பற்றப்பட்டது, யார், யார் சிக்குவார்கள் என்பது விசாரணை முடிவில் அறிவிக்கப்படும் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.