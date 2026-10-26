போதை ஒழிப்பு கலந்துரையாடல்

UPDATED : அக் 13, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:44 PM
ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் போதை பொருட்கள் பயன்பாட்டிற்கு எதிரான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி கல்லூரி முதல்வர் இளங்கோவன் தலைமையில் நடந்தது.
கணிதத்துறை பேராசிரியர் கமலா வரவேற்றார். சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக அர்ப்பணம் டெவலப்மெண்ட் டிரஸ்ட் இணை நிறுவனர் வனிதா, சமூக ஆர்வலர் கண்ணன், ஒருங்கிணைப்பாளர் முருகன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். இக் கலந்துரையாடலில் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். போதைப் பொருட்கள் பயன்பாடு இல்லாத இளைய தலைமுறையை உருவாக்கவும், போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் உடல்நல, மனநல பாதிப்புகள் குறித்தும், போதை மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மையங்கள் செயல்படும் விதம், அங்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்தும் விளக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சிகளை தமிழ்த்துறை தலைவர் அழகர்சாமி தொகுத்து வழங்கினார். இயற்பியல் துறை பேராசிரியர் தனவேல் நன்றி கூறினார்.