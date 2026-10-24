மின் மீட்டர்கள் கையிருப்பு இன்றி விண்ணப்பித்தோர்20 நாட்களாக மின் இணைப்பு கிடைக்காமல் தவிப்பு காத்திருப்பு
மின் மீட்டர்கள் கையிருப்பு இன்றி விண்ணப்பித்தோர்20 நாட்களாக மின் இணைப்பு கிடைக்காமல் தவிப்பு காத்திருப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 05:10 AM
ADDED : அக் 23, 2026 07:56 PM
தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் ஒருமுனை மின்சாரத்திற்காக டிஜிட்டல் மீட்டர்கள் கையிருப்பு இல்லாததால் மின் இணைப்பு கோரி விண்ணப்பித்தவர்கள் 20 நாட்களுக்கு மேலாக காத்திருக்கும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இன்றைய சூழலில் மின்சாரம் இன்றி எந்த இயக்கமும் செயல்படாது என்ற நிலை உள்ளது. வீடுகள் கடைகள் என அனைத்து பயன்பாட்டிற்கும் முதன்மை தேவையாக மின்சாரத்தை எதிர்பார்த்து உள்ளனர். தேனி மாவட்டத்தில் 20 துணை மின் நிலையங்கள் மூலம் வீடுகள், கடைகள், நிறுவனங்கள்,வேளாண் என சுமார் ஒரு லட்சம் மின் இணைப்புகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.
கடந்த சில மாதங்களாக நடந்து வந்த வீடுகள், கடைகள், வணிக வளாகங்கள் கட்டுமான பணிகள் நிறைவு பெற்று வருகிறது. ஐப்பசி மாதம் பிறந்துள்ளதால் கட்டடங்களை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும் வகையில் புதுமனை புகு விழா, புதிய வீடுகளுக்கு குடியேறுதல், கடைகள் திறப்பு விழா நிகழ்வுகளை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். மாவட்டம் முழுவதும் கட்டுமான பணிகள் முடிந்த கட்டடங்களுக்கு புதிய மின் இணைப்பு கோரி மின்வாரியத்தில் 200க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். இவர்கள் மின்வாரியத்தில் புதிய இணைப்பு வழங்க கோரினால் உரிய காரணம் தெரிவிக்காமல் அதிகாரிகள் காலதாமதம் செய்கின்றனர். மின் இணைப்பு கோரி விண்ணப்பித்தவர்கள் கூறுகையில், 'ஒருமுனை மின் இணைப்பு பெற ரூ.5675 கட்டணம் செலுத்தி இரு வாரங்களுக்கு மேல் ஆகிறது. அதிகாரிகள் டிஜிட்டல் மீட்டர் கையிருப்பு இல்லை என கூறி அலைக்கழிக்கின்றனர். ஆனால், எங்களுக்கு பின் விண்ணப்பித்த சிலருக்கு மட்டும் முன்னுரிமையை பின்பற்றாமல் மின் இணைப்பு வழங்கி உள்ளனர். முன்னுரிமைப்படி தாமதம் இன்றி இணைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றனர்.