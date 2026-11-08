/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மீன் வளர்ப்பு மூலம் நீரை சுத்தமாக்க ஏற்பாடு
UPDATED : நவ 07, 2026 02:53 AM
ADDED : நவ 06, 2026 08:59 PM
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ஆண்டிபட்டி: பாலக்கோம்பை மொட்டையன் குளத்தில் மழைக்காலத்தில் சிற்றோடைகள் மூலம் வரும் நீர் இக்குளத்தில் சில மாதங்கள் தேங்கி நிற்கும்.
பாலக்கோம்பை கிராமத்தில் இருந்து வெளியேறும் ஒட்டுமொத்த கழிவுநீரும் குளத்தில் தேங்குவதால் தண்ணீரின் தன்மை பாதிப்படைகிறது. குளத்தில் தேங்கும் நீரை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக சமீபத்தில் தாமரை செடிகள், மீன் குஞ்சுகளும் விடப்பட்டுள்ளதாக ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் தெரிவித்துள்ளனர்.