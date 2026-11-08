தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மீன் வளர்ப்பு மூலம் நீரை சுத்தமாக்க ஏற்பாடு

மீன் வளர்ப்பு மூலம் நீரை சுத்தமாக்க ஏற்பாடு

மீன் வளர்ப்பு மூலம் நீரை சுத்தமாக்க ஏற்பாடு

UPDATED : நவ 07, 2026 02:53 AM

ADDED : நவ 06, 2026 08:59 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 07, 2026 02:53 AM ADDED : நவ 06, 2026 08:59 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

ஆண்டிபட்டி: பாலக்கோம்பை மொட்டையன் குளத்தில் மழைக்காலத்தில் சிற்றோடைகள் மூலம் வரும் நீர் இக்குளத்தில் சில மாதங்கள் தேங்கி நிற்கும்.

பாலக்கோம்பை கிராமத்தில் இருந்து வெளியேறும் ஒட்டுமொத்த கழிவுநீரும் குளத்தில் தேங்குவதால் தண்ணீரின் தன்மை பாதிப்படைகிறது. குளத்தில் தேங்கும் நீரை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக சமீபத்தில் தாமரை செடிகள், மீன் குஞ்சுகளும் விடப்பட்டுள்ளதாக ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் தெரிவித்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us