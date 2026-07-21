துாய்மை பணியாளர்களுக்குசிறப்பு முகாம் நடத்த ஏற்பாடு
துாய்மை பணியாளர்களுக்குசிறப்பு முகாம் நடத்த ஏற்பாடு
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 04:44 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:41 PM
தேனி:தேனி மாவட்டத்தில் நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளில் அலுவலகங்களில் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு சிறப்பு முகாம் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக நகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அதிகாரிகள் கூறியதாவது: மாவட்டத்தில் 6 நகராட்சிகள், 22 பேரூராட்சிகளில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்கள், தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்களுக்காக சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது. இந்த முகாமில் வருவாய்த்துறை, தொழிலாளர் நல வாரியம்,, பொது சுகாதாரத்துறைஉள்ளிட்ட அரசுத்துறைகள் சார்பில் ஸ்டால்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. முகாமில் மருத்துவப்பரிசோதனை மட்டுமின்றி, பணியாளர்கள், அவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு தேவையான வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள் வழங்குதல், நல வாரியத்தில் பதிவு செய்தல் உள்ளிட்ட உதவிகள் வழங்கிட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றனர்.