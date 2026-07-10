/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ தேனியில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற ஏற்பாடு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:46 AM
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தேனி: தேனி நகர்பகுதியில் நேருசிலை சிக்னலில் இருந்து கம்பம் ரோடு, மதுரை ரோடு, பெரியகுளம் ரோடுகளில் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகம் உள்ளன. இதனால் வாகனங்கள் மட்டுமின்றி, நடந்து செல்வதிலும் சிரமம் தொடர்கிறது.
நகர்பகுதியில் உள்ள முக்கிய ரோடுகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற பலரும் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், பெரியகுளம் ரோடு, மதுரை ரோடு, கம்பம் ரோட்டில் சர்வேயர்கள் மூலம் அளவீடு செய்து ஆக்கிரமிப்புகளைஅகற்ற உள்ளதாகவும், அதற்கான பணிகளை விரைவில் துவங்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாக நகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.