நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாத 7 பேருக்கு பிடிவாரண்ட்

UPDATED : அக் 28, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:24 PM
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் சப்-டிவிஷன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் வழக்குகளில் சிக்கி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல் தலைமறைவான 7 பேர் மீது நீதிமன்றம் பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்துள்ளது.
பல்வேறு வழக்குகளில் சிக்கி கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகமல் தலைமறைவாக உள்ள பெரியகுளம் தென்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு உட்பட்ட பெரியகுளம் பட்டாளம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த வீரபாண்டி 45. ஜெயமங்கலம் ரைஸ்மில் தெரு வடிவேல் 36. வடகரை ஸ்டேஷனுக்கு உட்பட்ட வடகரை நகராட்சி காலனியைச் சேர்ந்த யோகேஸ்வரன் 25. தேவதானப்பட்டி ஸ்டேஷனுக்கு உட்பட்ட மஞ்சளாறு மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த பாண்டி 32. உத்தமபாளையம் கே.கே.பட்டி வடக்கு ரதவீதியைச் சேர்ந்த கார்த்திக் 30. ஜெயமங்கலம் ஸ்டேஷனுக்கு உட்பட்ட திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டை தாலுகா, சிவஞானபுரம் காலனித்தெருவைச் சேர்ந்த சங்கரமூர்த்தி 27. மேல்மங்கலம் மேலத்தெருவைச் சேர்ந்த பெரியசாமி 28 ஆகிய 7 பேரை கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.