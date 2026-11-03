நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாத 15 பேருக்கு பிடிவாரன்ட்

UPDATED : நவ 02, 2026 06:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:57 PM
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் சப் டிவிஷன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல் தலைமறைவான 15 பேர் மீது நீதிமன்றம் பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டது.
பல்வேறு வழக்குகளில் கைதாகி ஜாமினில் வெளிவந்தவர்கள் மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல், தலைமறைவாக உள்ளனர். தேவதானப்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நிலக்கோட்டை தாலுகா கவுண்டன்பட்டி கிழக்கு தெரு ராஜபாண்டி, தேவதானப்பட்டி தெற்கு தெரு காசிநாதன், பள்ளிவாசல் தெரு சதாம்உசேன், தஞ்சாவூர் மாவட்டம், அண்ணாநகர் பிரம்மா காலனியைச் சேர்ந்த விக்னேஸ்வரன் 32.
ஜெயமங்கலம் ஸ்டேஷன் உட்பட்ட மேல்மங்கலம் அம்மாபட்டி தெரு சந்திரசேகர், ஏ.ரெக்கநாதபுரம் தெற்கு தெரு சங்கர், ஜெயமங்கலம் ரைஸ்மில் தெரு ரஞ்சித்பாண்டி, மேல்மங்கலம் அம்மாபட்டி தெரு சந்திரசேகர், பெரியகுளம் வடகரை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு உட்பட்ட வடகரை பள்ளிவாசல் தெருவை சேர்ந்த முகமதுபசில், சிந்துவம்பட்டி மெயின் ரோடைச் சேர்ந்த ரமேஷ், தென்கரை ஸ்டேஷனுக்கு உட்பட்ட தாமரைக்குளம் ரைஸ்மில் தெரு முகேஷ், கைலாசபட்டி பெரியார் தெரு நாகராஜபிரபு 35. பெரியகுளம் பட்டாளம்மன் கோயில் தெரு கண்ணன், சிவகங்கை மாவட்டம், காளையார் கோயில் பகுதியைச் சேர்ந்த சரவணன் ஆகிய 15 பேரை கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.