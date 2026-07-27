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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/﻿ அலைபேசியை திருடி சென்றதால் சிறுவர்களை கொலை செய்தேன் கைதான வாலிபர் வாக்குமூலம்

﻿ அலைபேசியை திருடி சென்றதால் சிறுவர்களை கொலை செய்தேன் கைதான வாலிபர் வாக்குமூலம்

﻿ அலைபேசியை திருடி சென்றதால் சிறுவர்களை கொலை செய்தேன் கைதான வாலிபர் வாக்குமூலம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM

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போடி: தேனி மாவட்டம் போடியில் ஓராண்டிற்கு முன் தனது அலைபேசியை திருடி சென்றதால் ஸ்ரீ ஹரிஷ் 11, சபரீஷ் 10, ஆகியோரை கிணற்றில் தள்ளி கொலை செய்ததாக கைதான கேசவ பாலாஜி 19, போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

போடி அருகே ரங்கநாதபுரம் அம்பேத்கர் தெரு சின்னத்தம்பி 40: கட்டட தொழிலாளி. இவரது மகன்கள் ஸ்ரீ ஹரிஷ் 6ம் வகுப்பும் , சபரீஷ் 5 ம் வகுப்பும் படித்து வந்தனர். இரு நாட்களுக்கு முன் மாலையில் வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்றவர்கள் மீண்டும் திரும்ப வில்லை. பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. போடி தாலுகா போலீசார் விசாரித்தனர். இந்நிலையில் சிறுவர்கள் போடி கரட்டுப் பட்டி முனீஸ்வரன் கோயில் அருகே உள்ள கிணற்றில் இறந்து கிடந்தனர்.

மேல் விசாரணையில், அதே பகுதியை சேர்ந்த கேசவ பாலாஜி சிறுவர்களை அழைத்துச் சென்றது தெரிந்தது. அவரை கைது செய்து போலீசார் விசாரித்ததில், தனது அலைபேசியை ஸ்ரீ ஹரிஷ், சபரீஷ் ஓராண்டுக்கு முன் திருடி சென்றதால் முன்விரோத ஆத்திரத்தில் இருவரையும் கிணற்றில் தள்ளி கொலை செய்ததாக வாக்குமூலத்தில் தெரிவித்துள்ளார். எனினும் கொலைக்கு வேறு காரணங்கள் உள்ளதா என விசாரணை நடக்கிறது.

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