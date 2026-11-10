/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/பட்டாசு வெடித்து 22 பேர் காயம்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:24 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:08 AM
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தேனி: தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் தீபாவளியை ஒட்டி, தீக்காயத்திற்கு சிகிச்சை அளிக்க 15 படுக்கைகள் கொண்ட வார்டு ஒதுக்கப்பட்டது.
நேற்று தீபாவளி பட்டாசு வெடித்தபோது கண், கை, காலில் தீக்காயம் ஏற்பட்டதாக 10 பேர் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதில் 4 சிறுவர்கள் அடங்குவர். அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாக டாக்டர்கள் கூறினர். இதுதவிர மாவட்டத்தில் பிற அரசு மருத்துவமனைகளில் 12 பேர் பட்டாசு வெடித்து தீக்காயத்திற்கு சிகிச்சை பெற்றனர்.