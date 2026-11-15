பாறை உருண்டு விழுந்ததில் ஏலத் தோட்ட உரிமையாளர் பலி
பாறை உருண்டு விழுந்ததில் ஏலத் தோட்ட உரிமையாளர் பலி
UPDATED : நவ 14, 2026 11:14 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:58 PM
மூணாறு: கேரளத்தின் இடுக்கி மாவட்டம் கட்டப்பனை அருகே வள்ளக்கடவு, சாஸ்தாநடை பகுதி மலையில் இருந்து மெகா சைஸ் பாறை உருண்டு விழந்ததில் ஏலத்தோட்ட உரிமையாளர் பலியானார்.
சாஸ்தாநடை ஏலத்தோட்டத்தில் அதன் உரிமையாளர் சபாஸ்டியன் 59, அவரது மனைவி ஜெசி ஆகியோர் இன்று (நவ.,14) காலை செடிகளுக்கு உரமிடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது மலை மீது இருந்து மெகா சைஸ் பாறை உருண்டு வந்தது. பலத்த சத்தம் கேட்டதால் தோட்ட தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு சென்றனர். சபாஸ்டின், ஜெசி அங்குள்ள பாறையின் கீழ் தஞ்சம் அடைந்தனர். மலை மீது இருந்து ஒரு கி.மீ., தொலைவுக்கு உருண்டு வந்த பாறை சபாஸ்டியன், ஜெசி மறைந்திருந்த பாறையில் பலமாக மோதியது. அந்த வேகத்தில் தம்பதியினர் மறைந்திருந்த பாறையும் உருள துவங்கியது. அதை பார்த்து ஜெசி தப்பிய நிலையில், உருண்ட பாறை அருகிலுள்ள தண்ணீர் தொட்டி மீது மோதியது. பாறை, தண்ணீர் தொட்டி இடையே சிக்கி சபாஸ்டியன் பலத்த காயமடைந்தார். அப்பகுதி மக்கள் தண்ணீர் தொட்டியை உடைத்து சபாஸ்டியனை மீட்டு கட்டப்பனை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு சபாஸ்டியனை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் அவர் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இன்று மழை பெய்யாத நிலையில் பாறையில் விரிசல் ஏற்பட்டு உடைந்து உருண்டு வந்ததாக கருதப்படுகிறது.