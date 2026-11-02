/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ஆட்டோ டிரைவருக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறை
UPDATED : நவ 01, 2026 04:08 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:06 PM
அ நிறம் | அளவு
மூணாறு: கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டம் கட்டப்பனை அருகே கல்லுகுன்னு பகுதி நியாஸ் ஜாபர் 40, ஆட்டோ டிரைவர்.
இவர் 2024ல் தனியாக நடந்து சென்ற சிறுவனை வீட்டில் விடுவதாக கூறி ஆட்டோவில் கடத்தி சென்று பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தினார். போக்சோ வழக்கில் கட்டப்பனை போலீசார் நியாஸ்ஜாபரை கைது செய்தனர். இந்த வழக்கு கட்டப்பனை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பில்குல், நியாஸ்ஜாபருக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, ரூ.60 அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.