/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஆட்டோ டிரைவர்கள் தர்ணா
UPDATED : அக் 23, 2026 04:53 AM
ADDED : அக் 22, 2026 07:07 PM
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தேனி: தேனி கர்னல் ஜான்பென்னி குவிக் பஸ் ஸ்டாண்டில் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அமைப்பது தொடர்பாக இரு தரப்பு இடையே ஓராண்டிற்கு மேலாக பிரச்னை இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில் ஒரு தரப்பை சேர்ந்த ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் நிர்வாகிகள் பாலமுருகன், மதியவன் தலைமையில் ஆட்டோ டிரைவர்கள் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் ஆட்டோக்களை நிறுத்தி வைத்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர். கலெக்டர் நேர்முக உதவியாளர் ராமகிருஷ்ணன், ஏ.டி.எஸ்.பி., மகேஷ் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். தொடர்ந்து கலெக்டர் சிவகிருஷ்ண மூர்த்தியிடம் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் நிர்வாகிகள் தங்கள் கோரிக்கைகளை தெரிவித்தனர். இதனை தொடர்ந்து கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இருந்து கலைந்து சென்றனர்.