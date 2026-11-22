தமிழக – கேரள எல்லைகளில் பறவை காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை
தமிழக – கேரள எல்லைகளில் பறவை காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 21, 2026 04:42 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:40 PM
தேனி: கேரளத்தில் பறவை காய்ச்சல் பரவல் எதிரொலியாக தமிழக எல்லையில் உள்ள சோதனைச் சாவடிகளில் நோய்தடுப்பு நடவடிக்கைகளை கால்நடைத்துறையினர் தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.
கேரளத்தின் கோட்டயம், ஆலப்புழா பகுதிகளில் பறவை காய்ச்சல் பரவல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து தேனி மாவட்டத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதுபற்றி கால்நடைத்துறை இணை இயக்குனர் கிரிஜா கூறியதாவது: தமிழக–கேரள எல்லைகளான கம்பம் மெட்டு, குமுளி, போடி மெட்டு ஆகிய 3 சோதனைச் சாவடிகளில் நோய்தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரப்பட்டுத்தப்பட்டுள்ளது. கேரளத்தில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் சோதனை செய்யப்பட்டு, கிறுமி நாசினி தெளித்த பிறகே அனுமதிக்கப்படுகின்றன. கோழிகளை ஏற்றி வரும் வாகனங்களை திருப்பி அனுப்ப அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு சோதனைச் சாவடியிலும் ஒரு கால்நடை மருத்துவர், உதவி மருத்துவர், உதவியாளர்கள் கொண்ட குழு அமைத்து 24 மணிநேரமும் கண்காணிக்கப்படுகிறது. பொதுமக்கள் கோழி இறைச்சி, முட்டையை முழுமையாக சமைத்து சாப்பிட வேண்டும். பச்சை முட்டை, ஆப்பாயில் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். மாவட்டத்தில் உள்ள கோழி, வாத்து பண்ணைகளை கால்நடை டாக்டர்கள் கண்காணித்து வருகின்றனர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.