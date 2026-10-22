சுற்றுச்சூழலை பாதுக்காக மாணவர்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு: மரக்கன்றுகள் பராமரிக்க வலியுறுத்தல்
சுற்றுச்சூழலை பாதுக்காக மாணவர்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு: மரக்கன்றுகள் பராமரிக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 18, 2026 11:38 PM
ADDED : அக் 18, 2026 02:24 PM
மாசில்லா கூடலுார்
மக்கள் தங்கள் வசிக்கும் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல், தனிநபர் சுகாதாரத்தை பேணிக் காத்தால் மட்டுமே சுற்றுச்சூழல் மாசுபடாமல் பாதுகாக்க முடியும். சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவது, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை மாணவர்களிடம் இருந்து துவங்கினால் மட்டுமே சுற்று சூழலை பாதுகாக்க முடியும். மேலும் மாணவர்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினால் எளிதில் பொதுமக்களை சென்றடையும். கூடலுார் பகுதியில் சுகாதாரம், சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு என்ற இலக்குடன் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பணியில் கூடலுார் மழலையர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு கை கழுவும் பயிற்சியும், சுற்றுப்புறத்தை துாய்மையாக வைத்துக்கொள்வதன் அவசியம், மரம் வளர்ப்பு, வீடு, மாடித்தோட்ட பராமரிப்புபற்றி விளக்குகின்றனர். மரங்கள் காற்றில் வரும் தூசுகளை தடுப்பதுடன், நிலத்தடி நீரை அதிகரிப்பது, காற்றை சுத்திகரிப்பது என பல வகைகளில் உயிரினங்களுக்கு உதவுதை மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கின்றனர்.
விழிப்புணர்வு போட்டிகள்
ஷகிலா, முதல்வர், மழலையர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, கூடலுார்:
தினமும் மாணவர்களுக்கு சுகாதாரம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பது, மரங்கள் வளர்ப்பதன் அவசியம், பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுத்துகிறோம். தண்ணீர் சேமிப்பின் அவசியம் குறித்தும் விளக்குகிறோம். சுற்றுச்சூழல் குறித்த கல்வி மாணவர்களுக்கு அவசியம் தேவைப்படுகிறது. அவர்களுக்கு தரும் கல்வி எதிர்கால சந்ததியினரை காப்பாற்ற பெரிதும் உதவும். வகுப்புகள் எடுப்பது மட்டுமின்றி சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான கட்டுரை, பேச்சு போட்டிகள் நடத்து கிறோம். மாணவர்கள் மூலம் பொதுமக்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம்.
வீட்டில் ஒரு மரக்கன்று பராமரிக்க அறிவுறுத்தல்
கவிதா, ஆசிரியை, மழலையர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, கூடலுார்:
பள்ளியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மரக்கன்றுகள் அதிகம் நடவு செய்கிறோம். அவற்றை மாணவர்களே பராமரிக்கின்றனர். வீடுகளில் ஏதாவது ஒரு மரக்கன்று நடவு செய்து பராமரிக்க மாணவர்களை வலியுறுத்துகிறோம். பொதுமக்கள் வீடுகளில் துளசி செடி வளர்ப்பது நல்லது. துளசி அதிக அளவில் ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி செய்கிறது. மேலும் மருத்துவ குணம் உடையது. பொதுமக்களும் மரக்கன்றுகளை நடவு செய்து பராமரிக்கவும், பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துவதை குறைக்கவும் முன்வர வேண்டும் என்றார்.