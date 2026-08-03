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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/பிரசவ கால உயிரிழப்புகளை தடுக்க விழிப்புணர்வு ﻿தீவிரம்: குழந்தை பிறப்பில் 3 ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு வலியுறுத்தல்

பிரசவ கால உயிரிழப்புகளை தடுக்க விழிப்புணர்வு ﻿தீவிரம்: குழந்தை பிறப்பில் 3 ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு வலியுறுத்தல்

பிரசவ கால உயிரிழப்புகளை தடுக்க விழிப்புணர்வு ﻿தீவிரம்: குழந்தை பிறப்பில் 3 ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு வலியுறுத்தல்

ADDED : ஆக 03, 2026 12:16 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 12:16 AM

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உலக மக்கள் தொகை சுமார் 811 கோடி ஆகும். இந்தியா 142 கோடி மக்கள் தொகையுடன் உலகில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த உலக நாடுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன. மக்கள் தொகை பெருக்கத்தினால் ஏற்படும் சமூக, பொருளாதார மாற்றங்கள் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த மாவட்டந்தோறும் இலக்கு நிர்ணயித்து குடும்ப கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சைகள் குடும்ப நலத்துறையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

பிரசவத்திற்காக அரசு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படும் பெண்களுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கி குடும்ப கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இலக்கை எட்ட முடியாத ஆண்டுகளில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டது.

ஆண்களுக்கும் 'வாசக்டமி' என்னும் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனாலும் ஆண்கள் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. குடும்ப கட்டுப்பாடு சிகிச்சை தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டதால் பிறப்பு விகிதம் கணிசமாக குறைந்தது. தற்போது விரும்புபவர்களுக்கு மட்டும் குடும்ப கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்தாண்டு உலக மக்கள் தொகை நாளின் கருப்பொருளாக ஒரு குழந்தை பிறப்பிற்கும் அடுத்த குழந்தை பிறப்பிற்கும் 3 ஆண்டுகள் இடைவெளியை வலியுறுத்துதல், ஆரோக்கியமான தாய், சேய் பராமரிப்பு, தேவையற்ற கர்ப்பங்களை தடுத்தல் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கூடுதல் கவனம் செலுத்துகிறோம் குடும்ப நலத்துறை துணை இயக்குநர் அன்புசெழியன் கூறுகையில்: ஒரு குழந்தைக்கும், மற்றொரு குழந்தைக்கும் 3 ஆண்டு கால இடைவெளி அவசியம் என்பதை வலியுறுத்தி வருகின்றோம். ஆரோக்கியமான தாய், சேய் பராமரிப்பு பற்றி ஆலோசனைகள் வழங்கி வருகிறோம். தேவையற்ற கர்ப்பங்களை தடுக்க ஆணுறை உள்ளிட்ட சாதனங்கள், மாத்திரைகள் அரசு மருத்துவமனைகள் மூலம் வழங்குகிறோம்.

தேனி மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் சுமார் 190 'செல்ப் கேர் கிட்' வைத்துள்ளோம். இந்த 'கிட்' மூலம் கர்ப்பத்தை சுயமாக பரிசோதித்துக் கொள்ளலாம். பிரசவ கால உயிரிழப்புகளை தடுக்க கூடுதல் கவனம் செலுத்துகிறோம். பெண்கள் கர்ப்பம் தரித்ததில் இருந்து பிரசவிக்கும் வரை தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறோம். சிறார் திருமணங்களை தடுக்க மற்ற அரசு துறைகளுடன் இணைந்து நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி உள்ளோம் என்றார்.

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