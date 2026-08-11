ஓட்டல் ஊழியர்களுக்கு விழிப்புணர்வு பயிற்சி : பெயரளவில் நடந்ததால் எதிர்ப்பு
ஓட்டல் ஊழியர்களுக்கு விழிப்புணர்வு பயிற்சி : பெயரளவில் நடந்ததால் எதிர்ப்பு
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:02 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:30 PM
கூடலுார்: கூடலுாரில் ஓட்டல், பேக்கரி கடை உரிமையாளர், ஊழியர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர் விழிப்புணர்வு பயிற்சி அளித்தனர். இதில் ஒரு கடை ஊழியர்களுக்கு மட்டும் பயிற்சி அளித்ததால் மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
கூடலுாரில் உள்ள பேக்கரி, ஓட்டல்களில் சுகாதாரமான முறையில் உணவுகள் தயாரிப்பதில்லை. உணவு தயாரிக்கும் கூடம் சுகாதாரமற்ற முறையிலேயே உள்ளது.
இது குறித்து மக்கள் பலமுறை உணவு பாதுகாப்பு துறைக்கு புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் கூடலுார் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் ரமேஷ் தலைமையில், பயிற்றுனர் சதீஷ்குமார் விழிப்புணர்வு பயிற்சி வழங்கினார்.
பேக்கரி உரிமையாளர், ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர். சுகாதாரமான முறையில் உணவு தயாரிப்பது எப்படி, அப்பகுதியை சுத்தமாக வைத்திருப்பது எப்படி, என்பது குறித்து விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட்டது.
மேலும் மக்களை பாதிக்கும் கலர் சாயங்களை பயன்படுத்தி உணவு தயாரிக்க கூடாது என எச்சரிக்கப்பட்டது.
எதிர்ப்பு இதில் ஒரே ஒரு பேக்கரி கடையைச் சேர்ந்த உரிமையாளர், அதன் ஊழியர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர். பெயரளவில் கூட்டம் நடத்தி விட்டு உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர் சென்றனர். சுகாதாரம் இல்லாத பல ஓட்டல்கள் இருந்த போதிலும் அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கவில்லை. பல மாதங்களாகியும் முழுமையான ஆய்வை உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர் செய்யவில்லை எனவும் பொதுமக்கள் புகார் கூறுகின்றனர்.