/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ விழிப்புணர்வு யோகா
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 04:35 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:30 PM
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உத்தமபாளையம்:உத்தமபாளையம் கருத்தராவுத்தர் கல்லூரியில் யோகா பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
கல்லூரி முதல்வர் முகமது இஸ்ஹாக் தலைமை வகித்தார். உள்தர மதிப்பீட்டு கட்டுப்பாட்டாளர் முகமது சமீம் முன்னிலை வகித்தார். பிரம்ம குமாரிகள் இயக்க நிர்வாகி தீபா பேசுகையில், 'தியானம், யோகா செய்வதால் உடல் நலம், மன நலம் மேம்படும். யோகா செய்வதால் நமது உடலில் உள்ள கோடானு கோடி செல்கள் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு எப்போதும் இளமையாக இருக்கும். எனவே ஒவ்வொருவரும் தியானம் மற்றும் யோகா செய்வதை அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு கடமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும்,' என்றார். நிகழ்ச்சியில் திரளாக மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனர்.